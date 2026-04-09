Israel iniciará negociaciones directas con Líbano la próxima semana en EE. UU.

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves que Israel y Líbano iniciarán la próxima semana negociaciones directas en Washington, con el objetivo de avanzar hacia el desarme de Hezbolá y establecer un marco de paz entre ambos países. Se trata de un paso diplomático inédito en medio de la escalada bélica que afecta a la región.

Detalles de la decisión

Netanyahu explicó que la iniciativa responde a solicitudes reiteradas de Líbano para abrir un canal de diálogo. La primera reunión se llevará a cabo en el Departamento de Estado de EE. UU., con la participación de los embajadores de ambos países y asesores cercanos al gobierno israelí.

Un alto funcionario libanés adelantó que Beirut buscará un alto el fuego temporal que acompañe las negociaciones, mientras que un legislador de Hezbolá rechazó la idea de conversaciones directas y exigió como condición previa la retirada de tropas israelíes y el regreso de desplazados.

PM Netanyahu:



"A la luz de las repetidas solicitudes de Líbano de abrir negociaciones directas con Israel, instruí en la reunión del Gobierno ayer que se abran negociaciones directas con Líbano lo antes posible.



Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y en el... — Israel en Español (@IsraelinSpanish) April 9, 2026

Un ataque masivo tras el alto al fuego

El anuncio llega apenas un día después de que Israel lanzara una ofensiva aérea contra más de un centenar de objetivos en Beirut y el sur del Líbano, pese al alto al fuego bilateral anunciado por Donald Trump entre EE. UU. e Irán durante dos semanas. El ataque dejó decenas de víctimas y generó confusión entre los desplazados libaneses, que habían comenzado a preparar su retorno tras el anuncio de cese de hostilidades.

Este episodio refleja la tensión entre la estrategia militar de Tel Aviv y los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington, poniendo en duda la sostenibilidad del acuerdo de paz regional.

Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz (Fars)

Impacto político y humanitario

La decisión de abrir negociaciones marca un giro en la política israelí, que hasta ahora había mantenido un enfoque estrictamente militar frente a Hezbolá. Sin embargo, la ofensiva de ayer y la negativa de la milicia a participar en el diálogo evidencian los obstáculos que enfrentará el proceso.

En paralelo, la situación humanitaria en Líbano continúa deteriorándose, con más de 1.500 muertos y más de un millón de desplazados desde el inicio de la guerra. La expectativa de un diálogo directo genera esperanza, pero también incertidumbre sobre su alcance real.

Israel y Líbano se preparan para un encuentro histórico en Washington, con la mediación de Estados Unidos. El reto será lograr que las negociaciones se impongan a la lógica de la guerra y que el alto al fuego anunciado por Trump no quede desdibujado por nuevas ofensivas. La región observa con cautela un proceso que podría redefinir el equilibrio en Medio Oriente.