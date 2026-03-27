Donald Trump advierte que "Cuba es la siguiente" tras la guerra con Irán: "Hagan como si no lo dije"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la clausura de la Conferencia de Inversionistas en Miami Beach, el presidente Donald Trump sorprendió con una frase que rápidamente se viralizó: "Cuba es la siguiente".

El comentario se dio en el marco de un discurso sobre política exterior, en el que el mandatario repasó las acciones recientes de su gobierno, tanto en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, e Irán, con quien actualmente mantiene un conflicto librado junto a Israel. Tras pronunciar la advertencia, Trump intentó restarle peso con un giro irónico: "Hagan como si no lo dije".

La declaración se produce en un escenario de alta tensión internacional, marcado por la guerra con Irán y las sanciones contra el régimen venezolano. En ese marco, Cuba aparece como un nuevo punto de referencia en el discurso de Trump, lo que ha generado especulaciones sobre un posible endurecimiento de la política hacia la isla.

🇺🇸🇨🇺 | Donald Trump: "Cuba es la siguiente. Hagan como si no hubiera dicho eso, por favor." pic.twitter.com/rzMw12XYtg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 27, 2026

El comentario fue recibido con sorpresa por los asistentes a la conferencia, muchos de ellos empresarios y líderes políticos de la comunidad cubanoamericana en Florida. Analistas señalan que, aunque la frase pudo tener un tono de broma, refleja la línea dura que Trump ha mantenido hacia La Habana desde el inicio de su mandato.

Marco Rubio y la política hacia Cuba

En paralelo, el senador republicano Marco Rubio, presente en el evento, insistió en que "quizá ahora pueda ser el momento" para que Cuba haga cambios profundos en su sistema político y económico. Rubio ha sido uno de los principales impulsores de una política más estricta hacia el régimen cubano, y sus palabras reforzaron la percepción de que el comentario de Trump no fue casual.

La frase "Cuba es la siguiente" se suma a un historial de declaraciones de Trump que generan debate sobre la dirección de la política exterior estadounidense. Para algunos, se trata de un mensaje dirigido a la comunidad cubanoamericana en Florida, clave en el mapa electoral. Para otros, es una advertencia velada que podría anticipar nuevas medidas contra el gobierno de La Habana.

El discurso de Donald Trump en Miami Beach dejó una frase que resonará en la política internacional durante los próximos días. Aunque el mandatario intentó suavizarla con un "hagan como si no lo dije", el comentario abre interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y la isla, en un contexto marcado por conflictos y sanciones en la región y en el Medio Oriente.