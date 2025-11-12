El Congreso de EE. UU. aprueba el fin del cierre de Gobierno más largo en la historia del país

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley para financiar al Gobierno federal hasta el 30 de enero, con lo que se espera poner fin al cierre más largo de la historia del país, que ya se extendía por 43 días.

En total, 222 legisladores votaron a favor del proyecto y 209 en contra, evidenciando la división política que marcó este prolongado enfrentamiento presupuestario. La iniciativa ya había sido aprobada previamente por el Senado estadounidense, lo que allanó el camino para su votación final en la Cámara Baja.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump celebró la medida y la calificó como "una victoria muy grande", señalando que planea firmar el documento este mismo miércoles para reabrir oficialmente la Administración federal.

Consecuencias del cierre más prolongado

El 'shutdown' comenzó el 1 de octubre, después de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo sobre el financiamiento provisional del Gobierno. La falta de consenso derivó en el cierre de servicios públicos y agencias estatales no esenciales, dejando a miles de empleados federales sin salario durante más de seis semanas.

Durante el cierre, el país enfrentó serios problemas en su funcionamiento: desde recortes en programas federales hasta caos en la aviación civil, con miles de vuelos cancelados o retrasados ante la escasez de controladores aéreos.

El Congreso realizó múltiples votaciones fallidas para reabrir el Gobierno, sin éxito. Los demócratas exigían que el presupuesto incluyera la extensión de los subsidios de atención médica, mientras que los republicanos insistían en una "resolución limpia", sin incorporar temas ajenos al gasto público inmediato.

Tensión política y próximos pasos

La falta de acuerdo sobre el plan de salud conocido como Obamacare fue el eje del enfrentamiento político. Los republicanos defendieron la idea de debatir los subsidios médicos en una discusión separada, mientras los demócratas reclamaban su inclusión en el presupuesto para evitar que millones de estadounidenses pierdan su cobertura.

Finalmente, la presión económica y el descontento social llevaron a que ambas cámaras del Congreso encontraran una salida temporal. La aprobación de esta ley permitirá que las agencias federales reanuden sus operaciones y los trabajadores vuelvan a recibir su salario, al menos hasta enero, cuando se deberá negociar un nuevo paquete presupuestario.

El 'shutdown' de 43 días deja huellas profundas en la política estadounidense, con repercusiones en la economía y en la popularidad de los líderes de ambos partidos. Aun así, el país se encamina a retomar la normalidad tras semanas de incertidumbre y bloqueo institucional.

En resumen, el Congreso estadounidense aprobó una ley de financiamiento que pone fin al cierre de Gobierno más largo de su historia, tras semanas de disputas entre demócratas y republicanos por la financiación del sistema sanitario. La medida permitirá reactivar la Administración federal y aliviar el impacto económico causado por la parálisis gubernamental.