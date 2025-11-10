Ataques de Estados Unidos a presuntas narcolanchas dejan seis muertos: "Estamos protegiendo la patria"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Pentágono de Estados Unidos confirmó este lunes que se ejecutaron dos ataques con misiles balísticos contra embarcaciones que, según el gobierno, eran sospechosas de transportar drogas mientras navegaban por el océano Pacífico Oriental. Seis personas fallecieron en el acto.

La operación fue autorizada directamente por el presidente Donald Trump, según preciso el comunicado difundido a tempranas horas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la red social X. La evidencia también fue adjuntada mediante un video donde se aprecian ambos bombardeos a las presuntas narcolanchas.

"Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques con misiles balísticos contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas", declaró Hegseth.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and...

Ataque en aguas internacionales

El secretario de Guerra detalló que ambos bombardeos se realizaron en las aguas del Pacífico Oriental, una zona marítina utilizada con frecuencia para el tráfico de drogas hacia América del Norte. De acuerdo a lo expresado, las operaciones de inteligencia del estado les habrían permitido descubrir que estas lanchas operaban a favor del narcotráfico.

"Según nuestros servicios de inteligencia, estas embarcaciones estaban vinculadas al contrabando de narcóticos, transportaban narcóticos y transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental", precisó el funcionado estadounidense.

También detalló que las lanchas llevaban tres personas a bordo cada una, por lo que un total de seis fueron los fallecidos tras el impacto de los misiles. Agregó que los miembros de las fuerzas estadounidenses salieron ilesos del operativo.

Trump endurece su política de seguridad

Este nuevo operativo refuerza la radical línea de acción adoptada por Trump desde su retorno a la Casa Blanca, enfocada en endurecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional.

Según Pete Hegseth, estos ataques buscan proteger a Estados Unidos mediante la "eliminación de terroristas del narcotráfico que pretenden dañar a nuestro país y a su gente".

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha brindado información adicional sobre las coordenadas exactas del ataque o el tipo de misiles empleados.

Estos ataques se suman a los 19 anteriores ejecutados por el país norteamericano en aguas sudamericanas, donde ya se acumulan al menos 76 muertos.

Este "conflicto armado", como lo describe Donald Trump, ha generado preocupación entre ciudadanos de la región, líderes políticos y algunos analistas internacionales, que advierten sobre el riesgo de una escalada militar en el Pacífico si se siguen repitiendo este tipo de intervenciones.

Estados Unidos ha iniciado una guerra armada contra el presunto narcotráfico que se dirigiría a operar comercialmente en sus territorios, partiendo desde la erradicación de los medios de transporte en plena vía marítima.