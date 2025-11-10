Estados Unidos: Avión con ayuda humanitaria para Jamaica se estrella en Florida dejando dos muertos

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un trágico hecho se registró este lunes 10 de noviembre en Florida, Estados Unidos. Un pequeño avión que llevaba ayuda humanitaria a Jamaica tras el paso del huracán Melissa en el Caribe, se estrelló en la ciudad de Coral Springs. Autoridades confirmaron dos muertos y desconocen si viajaban más tripulantes en la aeronave.

Investigación en curso

Según una nota de prensa publicada en el sitio web oficial del municipio de Coral Springs, se precisa el número de víctimas mortales. Además, se añade que los hechos ocurrieron aproximadamente a la 10:19 de la mañana y son materia de investigación por parte de la policía y otras oficinas del rubro aeronáutico.

"La investigación continúa. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

Small plane crash in Coral Springs, FL today. 😢 The plane was enroute to Jamaica with relief supplies before it went down. #Planecrash #florida #Jamaica #Melissa pic.twitter.com/rUbnBjxKwO — FloridaBorn.WTF (@FloridaBornWTF) November 10, 2025

El comunicado señala que habrá una presencia policial significativa en el área de Windsor Bay en lo que resta del día y durante el martes, para que los investigadores traten de recabar información para determinar las causas del siniestro. Vecinos reportaron olores a combustible provenientes del cielo antes del accidente.

"Los residentes podrían notar un fuerte olor a combustible en el aire. Si bien la mayoría de estos vapores se han evaporado, puede que el resto tarde en disiparse. La ciudad recomienda encarecidamente a los residentes de la zona que eviten estar al aire libre y mantengan las puertas cerradas durante el resto de la noche", agrega el texto.

comunicado de Coral Springs.

Carreteras cerradas por precaución

Debido a los restos que dejó la avioneta, que no terminó afectando a otros ciudadanos y tampoco a las casas aledañas, se suspendió el tránsito en Creekside Drive, aunque las autoridades están tratando de reabrir carreteras. Donde no se ha podido proceder con la reapertura es en la comunidad de Windsor Bay.

Según un portavoz de la Ciudad de Fort Lauderdale, la aeronave modelo Beechcraft King Air, despegó a las 10:14 del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale. Cinco minutos después, ocurrió el siniestro cerca del lugar de donde partió, provocando la rápida respuesta de la policía y los bomberos.

