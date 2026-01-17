Capturan a presunto asesino de estibador en Santa Anita: Sería miembro de 'Los Despreciables del Antitren'

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú informó sobre la captura del presunto autor del asesinato de un estibador venezolano ocurrido en el mercado de Productores del distrito de Santa Anita.

Disputa de control territorial

Se trata de Eddymerk José Godoy Araujo, de 27 años, de nacionalidad venezolana, quien habría ejecutado el crimen la tarde del último viernes 16 de enero. Según las investigaciones preliminares de la PNP, el homicidio estaría vinculado a una disputa por el control territorial del tráfico de drogas en zonas aledañas al mercado de productores del distrito.

De acuerdo con la PNP, el hombre formaría parte de la organización criminal extranjera 'Los Despreciables del Antitren'. El atentado se dio al rededor de la 1:00 p. m., cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima, Anderson Mendoza Colmenares, y a su acompañante, abriendo fuego en la vía pública.

Ambas personas fueron heridos y trasladados de emergencia al hospital Alberto Sabogal, donde se confirmó el deceso del estibador.

"Ordena la ejecución de estas personas por la hegemonía y el control de la venta de estupefacientes y droga tipo marihuana, en diferentes partes, aledañas al mercado de productores. Nuestro personal se constituyó con los equipos de investigación para dar con la captura en menos de 7 horas a través de una geolocalización y el aporte de la fuente", detalló el comandante Jorge Mendoza.

Tras pasos de otros integrantes

Según la información oficial, tras el atentado, miembros de la banda criminal extorsionaron a trabajadores del hospital con el objetivo de conocer en tiempo real el estado de salud de la víctima. Fuente policiales detallan que dicha práctica forma parte del modus operandi del grupo para evaluar riesgo y coordinar su huida.

Las autoridades informaron que tienen identificados a los otros miembros de la organización criminal extranjera, entre ellos figuran los alias 'Johandry', quien sería el lugarteniente de la banda, así como 'Saliva' y 'Cabeza de Perro'. La PNP asegura que es cuestión de horas para sus capturas.

Cabe señalar que, en el celular de Eddymerk Godoy se hallaron mensajes y registro que lo vincularía directamente con el crimen, así como fotografías de la víctima en el hospital, tomadas cuando se encontraba con vida, lo que fortalecería la hipótesis de un seguimiento tras el ataque.