El Salvador: Bukele es elogiado en redes por programa que pone a presos a limpiar playas

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a ser el centro de aplausos y elogios a nivel internacional luego de que se viralizara en redes sociales un video donde se observa a presos limpiando las playas del país caribeño a plena luz del día.

Usuarios en redes se rinden ante iniciativa

Las imágenes fueron registradas y publicadas en X este viernes por el periodista estadounidense Eric Daugherty, quien se rindió ante la iniciativa del emblemático mandatario centroamericano.

"Miren esto, los prisioneros aquí en El Salvador están limpiando las playas turísticas. Lo bonito es que pueden salir de la cárcel un rato a disfrutar la playa. Bueno, están limpiando, pero es mejor que estar atrapado", comentó sorprendido.

Daugherty destacó que el programa impulsado por Bukele resulta más efectivo que "estar usando impuestos para alimentarlos", pues asegura que hacen una labor positiva al "embellecer al país".

🚨 BREAKING: El Salvador President Nayib Bukele is being praised for making his country's prisoners CLEAN UP THE BEACHES and BEAUTIFY El Salvador, instead of just sitting around in a building



THAT'S how you do it.



I truly admire what Bukele does to improve El Salvador! 🇺🇸🇸🇻 pic.twitter.com/G7ztLFSqmU — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 9, 2026

Por su parte, otros usuarios destacaron que los reclusos no solo participan en tareas de limpieza, sino también en la fabricación de ropa y muebles destinados a escuelas y hospitales.

"Los presos en El Salvador, además de fabricar ropa y muebles para escuelas y hospitales, también limpian las playas. Es exactamente lo que quiero votar", expresó el internauta, anhelando una iniciativa similar para su país.

Bukele promete poner a trabajar a la mitad de población carcelaria

Días antes, el mismo creador de contenido había publicado otro video desde una cárcel salvadoreña, donde, citando la información presentada por el material, señaló que Bukele puso a 6.000 presos a trabajar durante toda la jornada para fabricar ropa para instituciones públicas, calificando la medida como "verdadera justicia social".

Ante ello, el propio Bukele respondió a esa publicación y amplió la información.

"6.000 fabricando ropa, pero en total son 45.000 presos trabajando en diferentes áreas; pronto será la mitad de toda la población carcelaria", afirmó el mandatario.

Asimismo, el mandatario de 44 años aclaró que cada día trabajado equivale a dos días de reducción de condena y remarcó una condición clave del programa: no está disponible para condenados por homicidio ni delitos sexuales.

De esta forma, el presidente salvadoreño Nayib Bukele fue ampliamente elogiado en redes tras difundirse imágenes de presos de El Salvador realizando tareas de limpieza en playas y otros trabajos productivos.