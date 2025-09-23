España aprueba el embargo total de armas a Israel para frenar ataques militares en Gaza

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 23 de setiembre, el Consejo de Ministros de España aprobó el embargo total de armas a Israel. La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo junto a la ministra Portavoz, Pilar Alegría en el Palacio de la Moncloa, sede principal de la Presidencia del Gobierno.

España anuncia embargo total de armas a Israel

La decisión tomada por el Consejo se da luego de las declaraciones del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez al anunciar un paquete de medidas para frenar el conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que afecta directamente a la población que habita la Franja de Gaza.

El real decreto ley debe ser aprobado por el Congreso en plazo de un mes. Con ello, se consolidaría jurídicamente el embargo de armas y se anularían los contratos vigentes y licencias pendientes con la industria militar de Israel. El anuncio fue brindado por los ministros Cuerpo y Alegría, ya que el mandatario Sánchez y otros ministros se encuentran en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

La postura adoptada por España a favor de acabar con "el genocidio en Gaza" como expuso el presidente Sánchez inició desde mayo del 2024 cuando, el gobierno español optó por reconocer como Estado a Palestina.

"Con el real decreto que aprobamos hoy consolidamos el embargo total de armas a Israel y la prohibición de productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios ocupados", indicó el ministro Cuerpo.

Con esta aprobación, el gobierno indica que sigue liderando los esfuerzos a nivel internacional para presionar al gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, en defensa de la paz, seguridad internacional y derechos de ciudadanos de Palestina.

Pedro Sánchez reiteró compromiso de alto al fuego en Gaza

Durante su intervención en 80° Asamblea General de la ONU, el presidente de España reiteró que desde su gobierno contribuirá en una solución para acabar con la guerra desatada en Medio Oriente. La declaración se realizó en medio de la Conferencia Internacional sobre la solución de los dos Estados.