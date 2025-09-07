RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Conflicto diplomático

Israel advierte sobre consecuencias de reconocimiento unilateral de Palestina

El canciller Gideon Saar alertó que un reconocimiento independiente de Palestina por parte de países como Francia, Australia o Reino Unido podría desestabilizar Medio Oriente.

Israel lanzó una advertencia para quienes reconocerían a Palestina como Estado.
Israel lanzó una advertencia para quienes reconocerían a Palestina como Estado. Composición: Exitosa

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 07/09/2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, advirtió que cualquier reconocimiento unilateral de Palestina como Estado, proveniente de Francia, Australia, Reino Unido u otros países, tendría consecuencias graves para la región. En declaraciones efectuadas tras una reunión con su par danés Lars Lokke Rasmussen en Jerusalén, Saar señaló que estas acciones podrían desestabilizar Medio Oriente y obligar a Israel a actuar por su cuenta.

Situación tensa

Las declaraciones del canciller israelí se producen en un contexto de creciente presión internacional para avanzar en el reconocimiento de Palestina. Varios gobiernos europeos y de otras regiones han considerado este paso durante el período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se celebrará este mes de septiembre.

"No nos acercará a la paz o la seguridad. Desestabilizará la región. Empujará a Israel también a tomar decisiones unilaterales, y eso será un grave error", afirmó Saar, sin detallar qué medidas podría adoptar su país en respuesta a un reconocimiento independiente de Palestina.

Países como Francia, Malta, Australia, Reino Unido y Canadá han manifestado su intención de avanzar en el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Sin embargo, algunos de estos países mantienen posturas contradictorias frente a Israel. Por ejemplo, Canadá sigue suministrando armamento al Estado israelí y financia indirectamente los asentamientos de colonos en territorios palestinos, generando un contexto complejo para la diplomacia internacional.

Riesgo de decisiones unilaterales

Saar subrayó la necesidad de que los estados europeos dialoguen entre ellos antes de tomar decisiones que puedan alterar la dinámica regional. "Insto a los estados responsables de Europa, incluida Dinamarca, a que hablen con sus amigos europeos y con sus otros amigos para que no cometan este error, y todavía tenemos tiempo para evitar eso", puntualizó.

El ministro israelí advirtió que un reconocimiento unilateral obligaría a Israel a tomar medidas sin coordinación internacional, lo que podría intensificar la tensión en la región. La declaración refleja la preocupación del gobierno de Tel Aviv sobre la escalada diplomática y la posibilidad de que cualquier avance hacia la soberanía palestina sin consenso internacional provoque un choque directo con las políticas de seguridad israelíes.

Las advertencias de Gideon Saar resaltan la fragilidad del proceso de paz en Medio Oriente y la dificultad de avanzar en soluciones consensuadas. La posibilidad de un reconocimiento unilateral de Palestina no solo plantea un desafío diplomático para Europa y otros países involucrados, sino que también podría desencadenar decisiones unilaterales de Israel con consecuencias impredecibles para la estabilidad regional.

