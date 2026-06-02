Estados Unidos disparó misil contra embarcación petrolera para evitar que llegue a territorio iraní

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes, Estados Unidos informó que anuló una embarcación petrolera que intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto sobre los puertos iraníes. El operativo fue anunciado por el Mando Central estadounidense (CENTCOM), que aseguró haber empleado un misil Hellfire para impedir que la embarcación alcanzara territorio de la República Islámica

Control de Estados Unidos sobre suelo iraní

De acuerdo con el comunicado, el ataque ocurrió cuando el petrolero M/T Lexie, con bandera de Botsuana, navegaba por aguas internacionales en dirección a la isla de Kharg, principal terminal petrolera de Irán en el Golfo Pérsico.

"El personal del buque ignoró repetidas advertencias y no cumplió en múltiples ocasiones con las instrucciones de las fuerzas estadounidenses durante un período de 24 horas", sostuvo el CENTCOM.

Tras esas advertencias, Estados Unidos decidió intervenir militarmente. Según el comunicado, "una aeronave estadounidense finalmente inutilizó la embarcación al disparar un misil Hellfire contra la sala de máquinas del barco", acción que impidió que el petrolero llegara a un puerto iraní. El Mando Central precisó que el buque no transportaba carga al momento del incidente.

La acción se produjo en el marco del bloqueo marítimo que Estados Unidos mantiene sobre Irán desde el 13 de abril. Washington sostiene que todas las embarcaciones que ingresan o salen de puertos iraníes están sujetas a controles y medidas de interdicción como parte de las operaciones posteriores al conflicto con Teherán.

Según las cifras difundidas por Estados Unidos, desde la entrada en vigor de esa medida las fuerzas estadounidenses han inutilizado seis embarcaciones comerciales y han obligado a cambiar de rumbo a otras 122.

Nuevos enfrentamientos en medio de las negociaciones

La medida contra el M/T Lexie se produjo apenas un día después de que Estados Unidos confirmara una serie de ataques contra instalaciones iraníes, evidenciando que el alto al fuego actual entre ambas partes sigue acompañado por episodios de confrontación militar.

El Comando Central informó el lunes que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo operaciones de "autodefensa" durante el fin de semana contra objetivos vinculados al programa de drones iraní. Según Washington, los ataques alcanzaron radares, centros de mando y control y otras instalaciones ubicadas en Goruk y en la isla de Qeshm.

Los incidentes militares ocurren mientras Estados Unidos e Irán mantienen contactos diplomáticos destinados a alcanzar un acuerdo más amplio que permita consolidar el alto al fuego y reducir las tensiones en Oriente Medio.

Las conversaciones se desarrollan con la mediación de Pakistán y abarcan temas que van desde la seguridad marítima hasta el programa nuclear iraní. El presidente Donald Trump confirmó que las negociaciones continúan activas, aunque reconoció que persisten diferencias importantes.