Exigen el RETIRO inmediato de conocido detergente ante posible riesgo para la salud: Esto es lo que se sabe

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se pronunció para confirmar que los productos de limpieza de una conocida marca no cuentan con los registros obligatorios y representando así un peligro directo para los consumidores por desconocerse detalles sobre su fabricación.

Irregularidades detectadas y medidas de seguridad

Según la autoridad sanitaria, luego de una rigurosa investigación iniciada por el Servicio de Domisanitarios, se determinó que estos productos, incluyendo sus desengrasantes y limpiadores, fueron fabricados sin cumplir los controles básicos, generando así su prohibición total de su comercialización y distribución en todo el país.

"Los productos carecían de inscripción formal, situación que impide garantizar condiciones adecuadas de fabricación, composición y seguridad para los consumidores", precisó la entidad.

Esta normativa busca detener su circulación tras no poseer las garantías legales necesarias. La falta de estos permisos impide que la autoridad pueda realizar un seguimiento técnico, lo cual expone a sus consumidores a graves riesgos sanitarios por usar los productos de dudosa composición.

El motivo principal es eliminar cualquier vinculo de venta de estos productos, incluyendo plataformas digitales o mercados virtuales en donde se publicitan libremente sin contar con ninguna certificación sanitaria requerible.

Acciones preventivas frente a productos ilegales

El organismo sanitario enfatizó que ante la falta de un registro oficial, no es posible confirmar la calidad de las sustancias empleadas, aumentando el riesgo de irritaciones alérgicas o toxicidad ante el contacto directo con la piel o la inhalación de vapores que pueden ser nocivos.

Ante ello, la la ANMAT recomienda a los consumidores a revisar sus despensas de limpieza y evitar la compra de cualquier producto Seco Cleaner. La única manera de prevenir accidentes es comprando los productos que posean el sello de aprobación en la etiqueta.

Es importante que los compradores reporten la presencia de estos productos si los encuentran en góndolas de supermercados o en plataformas digitales de venta. La colaboración ciudadana es fundamental para que estos productos ilegales de limpieza sean retirados definitivamente de los comercios del país.

La autoridad sanitaria exige total transparencia en la elaboración de elementos para el hogar con el fin de proteger a las familias. Asimismo, reitera la importancia de verificar siempre la autorización del producto, asegurando que estos productos no representen riesgos para la salud de sus consumidores.

La prohibición de los productos de limpieza Seco Cleaner por la ANMAT, a través la Disposición 8518/2025, busca proteger la salud pública al retirar del mercado artículos ilegales. Es fundamental evitar su uso y comercialización, ya que estos productos de limpieza representan un riesgo sanitario comprobado.