Alemania frena sus trenes en todo el país por falla informática: Esto es lo que se sabe

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este marte 23 de junio Alemania vivió una jornada inédita: la suspensión total de su red ferroviaria. Deutsche Bahn, la empresa estatal de trenes, ordenó detener todos los convoyes en estaciones seguras tras detectarse una falla masiva en el sistema de comunicación digital GSM-R, considerado esencial para la seguridad del tráfico ferroviario.

La falla técnica

La medida afectó a miles de pasajeros y generó un fuerte impacto en la movilidad del país. El sistema GSM-R coordina las comunicaciones entre maquinistas y centros de control, transmitiendo instrucciones en tiempo real.

La avería impidió garantizar la seguridad de las operaciones, por lo que se decidió paralizar la totalidad de los trenes. Deutsche Bahn explicó que la interrupción fue preventiva y necesaria para evitar riesgos de accidentes.

La suspensión dejó varados a miles de usuarios en estaciones de Berlín, Hamburgo, Múnich y otras ciudades. Los trenes fueron detenidos en puntos seguros y se ofrecieron vales de taxi y hotel para los afectados, además de descuentos en transporte alternativo. Las imágenes de estaciones abarrotadas y viajeros buscando opciones para continuar sus trayectos reflejaron la magnitud del incidente.

🚨 #ALERTA | Todos los servicios ferroviarios de Alemania fueron suspendidos por completo debido a una grave falla técnica a nivel nacional en el sistema de radiocomunicación digital GSM-R, obligando a Deutsche Bahn a detener la totalidad de los trenes en las estaciones. pic.twitter.com/h1VwaCPM9B — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 23, 2026

Reanudación parcial

El 24 de junio (por diferencia horaria) comenzaron a circular los primeros trenes tras verificaciones técnicas de hardware y software en los sistemas de señalización.

La reactivación fue gradual, priorizando las líneas con mayor flujo de pasajeros. Técnicos realizaron comprobaciones sistemáticas y aplicaron soluciones temporales para restablecer el servicio, aunque se advirtió que la normalización completa tomaría varios días.

La interrupción total del servicio ferroviario es un hecho extremadamente raro en Alemania, donde las suspensiones suelen deberse a tormentas o fenómenos climáticos, no a fallas técnicas.

El incidente abrió debate sobre la vulnerabilidad de sistemas digitales críticos y la necesidad de reforzar redundancias tecnológicas. Autoridades europeas también mostraron preocupación, dado que el GSM-R es un estándar común en la región desde el año 2000.

Este caso expone los riesgos de depender de sistemas digitales sin suficientes mecanismos de respaldo. Aunque el servicio comenzó a restablecerse parcialmente al día siguiente, el episodio dejó en evidencia la fragilidad de la infraestructura ferroviaria ante fallos tecnológicos.

El caso marcará un precedente en la discusión sobre seguridad y modernización del transporte en Europa, recordando que incluso las redes más avanzadas pueden quedar paralizadas por un error en sus sistemas de comunicación.