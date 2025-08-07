Gobernador de Ucayali: "Estamos atentos a cualquier agresión que sufra nuestra Amazonía para responder inmediatamente"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, criticó las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre una presunta apropiación de territorio colombiano. Según precisó, permanecen atentos a cualquier "intromisión o agresión" que sufra la Amazonía peruana para responder "inmediatamente".

Tensión en región amazónica

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la autoridad reiteró la postura de la Mancomunidad Regional Amazónica, quienes rechazan categóricamente cualquier tipo de opinión por parte de Gustavo Petro contra la soberanía nacional.

"Desde la Amazonía estaremos super atentos, cualquier tipo de intromisión y agresión que sufra nuestra Amazonía o nuestro pueblo peruano para nosotros responder inmediatamente. Desde la Mancomunidad Amazónica estamos muy atentos a todo lo que va a pasar (...) Esperaremos los diálogos que se den de más alto nivel, las próximas horas y los próximos días y nosotros estaremos atentos siempre para poder defender nuestra soberanía. No podemos bajar la guardia", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Gambini consideró que dicha actitud del presidente colombiano, podría provenir debido a que existe un alto rechazo por parte de sus pobladores que están realizando huelgas y protestas, por lo que Petro estaría buscando "distraer las cosas"; sin embargo las autoridades peruanas están atentas.

En tal sentido, indicó que desde la Mancomunidad Regional Amazónica permanecen atentos ante cualquier situación que pueda surgir para actuar con inmediatez; sin embargo, Gambini precisó que esto debe servir como "reflexión" al Congreso de la República para desarrollar reformas importantes en el desarrollo de fronteras.

Esperarán diálogos formales

Además, el gobernador regional de Ucayali resaltó que el premier Eduardo Arana se encuentra junto a otras autoridades viajando a la región Loreto para liderar una nueva campaña de acción social en la zona de frontera.

Ante ello, señaló que se encuentran a la espera de los diálogos que se den los próximos días en torno a este tema que ha generado debate entre Perú y Colombia, por lo que "no bajarán la guardia".

Cabe mencionar que, la polémica y discusión entre Perú y Colombia respecto a la isla Santa Rosa, dio inicio cuando el presidente del país cafetalero tomó sus redes sociales para acusar al Gobierno peruano de "invadir" territorio colombiano.

De esta manera, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, cuestionó las acusaciones de Gustavo Petro y aseguró que estarán atentos a cualquier "intromisión o agresión" que sufra la Amazonía peruana para responder "inmediatamente".