Apagón total en Cuba: colapso del sistema eléctrico deja sin luz a todo el país

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un apagón total dejó sin electricidad a todo el territorio de Cuba, luego de que el sistema energético nacional sufriera una desconexión general que paralizó el suministro en la isla. El corte afectó a millones de ciudadanos y generó interrupciones en servicios básicos, transporte y comunicaciones.

Según el diario El País, el incidente ocurrió cuando se produjo una "desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)", lo que provocó que el país quedara momentáneamente sin generación eléctrica. El evento obligó a las autoridades a activar protocolos para recuperar el servicio de manera gradual.

El problema energético ocurre en un contexto de dificultades estructurales en el sistema eléctrico, que desde hace años presenta fallas por el deterioro de varias plantas de generación y la falta de combustible. Antes del apagón general, varias regiones ya experimentaban cortes programados de electricidad durante varias horas al día.

Las autoridades informaron que se iniciaron maniobras técnicas para reiniciar las centrales eléctricas y comenzar la recuperación del suministro en distintas zonas. Sin embargo, este proceso suele realizarse de forma progresiva para evitar nuevos fallos en la red.

#Cuba #crisisenergética #bloqueopetrolero #EstadosUnidos ♬ Notícias Suspense - Music For Business & Pedreiro Apaixonado @abc.es 📍 Un apagón generalizado ha afectado a toda la isla de Cuba este lunes 16 de marzo, según ha informado la compañía eléctrica estatal. Este es el último apagón provocado por el bloqueo petrolero que Estados Unidos mantiene para presionar al gobierno comunista de la isla ❌ La crisis por el desabastecimiento de combustible ha representado también la casi paralización del turismo por la cancelación de vuelos. Quienes continúan viajando a la Isla, se han visto obligados a alumbrarse con las linternas de sus teléfonos para poder recoger su equipaje en el aeropuerto por la falta de electricidad ‼️ En el mercado negro, un litro de gasolina se cotiza en 4 mil pesos, el equivalente a 7 euros aproximadamente (28 euros el galón). El salario medio ni llega a 15 euros, la pensión es de menos de 6. Apenas hay combustible para las ambulancias y los servicios hospitalarios están al mínimo; la basura se acumula en las calles a montones 📹 JJDiazMachuca 🗞️ Noticia de Camila Acosta. Léela completa en ABC.es #apagón

Un sistema eléctrico bajo presión

El apagón nacional evidencia nuevamente las dificultades que enfrenta el sistema energético cubano. En los últimos meses, la red eléctrica ha sufrido interrupciones constantes debido a problemas en la infraestructura y limitaciones en la generación.

Especialistas explican que muchas de las plantas termoeléctricas operan con equipos antiguos, lo que aumenta el riesgo de averías y obliga a realizar paradas para mantenimiento. A ello se suma la escasez de combustible necesario para sostener la producción de energía.

Según El País, la nación caribeña ha enfrentado varios colapsos eléctricos en poco más de un año, lo que ha incrementado la preocupación de la población por la estabilidad del servicio. Cada vez que ocurre una desconexión general, la recuperación del sistema puede tardar varias horas o incluso más tiempo.

Impacto en servicios y población

Un apagón de gran escala tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana de la población. Los semáforos dejan de funcionar, se interrumpe el bombeo de agua y muchos servicios quedan paralizados hasta que el sistema se estabiliza.

Los hospitales y aeropuertos suelen operar con generadores de emergencia para continuar sus actividades, mientras que en zonas residenciales la población debe esperar el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sistema mientras continúan las maniobras para recuperar la generación de energía. La prioridad, según los reportes oficiales, es restablecer el suministro de forma segura y evitar nuevas fallas en la red eléctrica nacional.