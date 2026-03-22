Policía muere baleado por hombre que lo confundió con un ladrón tras un asalto en su casa

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho trágico ha sacudido a la opinión pública: un policía perdió la vida tras recibir un disparo en circunstancias confusas dentro de una vivienda. El caso ha despertado gran atención por la forma en que se produjo el desenlace y por el impacto que tiene en la seguridad ciudadana.

De acuerdo con medios locales, el agente se encontraba en un operativo relacionado con un asalto ocurrido minutos antes por dos sujetos que, amenazando con cuchillos a una pareja, asaltaron su vivienda. En ese contexto, el propietario de la casa, alterado por la situación y creyendo que enfrentaba a un delincuente, abrió fuego contra el uniformado cuando este entró para realizar las diligencias.

El episodio ocurrió el pasado viernes 13 de marzo durante la noche, en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde el suboficial Luis Azabal, de 35 años, fue alcanzado por los disparos efectuados por quien había sido la víctima del robo inicial. La confusión resultó fatal y el agente falleció en el lugar, pese a los intentos de asistencia inmediata.

La justicia argentina abrió una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del hecho. El propietario de la vivienda, Paolo Zambelli, fue detenido de manera preventiva, pero recuperó su libertad horas más tarde. Su defensa alegó que Zabelli confundió al policía con uno de los ladrones y que cuenta con permisos legales para la tenencia de armas.

👮🏻‍♂️ La Policía de Córdoba informa que los restos del Suboficial Principal Luis Alejandro Azabal, serán velados en la Sala Velatoria I de A. Zentena S.R.L. a las 19:00 hs en Av. San Martín 5299, ciudad de Río Ceballos.



🕊️ El cortejo fúnebre partirá el 14 de marzo a las 13:00 hs... pic.twitter.com/KwQ0PEUSH6 — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) March 13, 2026

Reacciones institucionales

La Policía de Córdoba lamentó profundamente la pérdida de Azabal y expresó su solidaridad con la familia del agente. Autoridades locales señalaron que el caso refleja la tensión y el miedo que generan los episodios de inseguridad, donde la confusión puede derivar en tragedias irreparables.

El Ministro de Defensa de la ciudad, Juan Pablo Quinteros, también se despidió del policía a través de sus redes oficiales, señalando que su despacho recibió la noticia con "profunda consternación", haciendo un llamado a la reflexión sobre la labor de los agentes que salen a enfrentar el crimen en su día a día.

Con profunda consternación me toca despedir al Suboficial Principal Luis Alejandro Azabal, quien perdió la vida cumpliendo con su deber mientras trabajaba para proteger a los cordobeses.



"El Bicho", como lo llamaban con afecto sus compañeros y amigos, llevaba su uniforme con... pic.twitter.com/c2z2LvnFFh — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) March 13, 2026

El hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados en la región, lo que ha intensificado la necesidad de reforzar protocolos de actuación y campañas de información para evitar que la población confunda a los agentes en operativos.

La muerte del suboficial Luis Azabal en Córdoba expone la vulnerabilidad de quienes enfrentan la inseguridad en primera línea. La confusión del propietario, que lo tomó por un ladrón, derivó en un desenlace fatal que ahora será analizado por la justicia. El caso reabre el debate sobre la relación entre ciudadanos y fuerzas del orden, y la urgencia de medidas que eviten tragedias similares en el futuro.