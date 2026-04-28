¡Inaudito! Detienen a 22 monjes budistas por intentar llevar droga camuflada en sus maletas

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un grupo de monjes budistas protagoniza un escándalo que ha generado sorpresa e indignación, luego de ser intervenidos por transportar droga utilizando sus vestimentas y equipaje. La imagen de recogimiento espiritual que representan se ha visto golpeada por este caso, que pone en cuestión la confianza depositada en ellos y revela una trama mucho más compleja de lo que parecía en un inicio.

Detienen a monjes budistas por llevar drogas

Las primeras investigaciones apuntan a que varios de los implicados habrían sido captados con engaños. Se trataría, en su mayoría, de jóvenes en formación religiosa, quienes habrían aceptado participar bajo la promesa de viajes gratuitos, alojamiento y alimentos. Según las autoridades, muchos creían que trasladaban material educativo y donaciones destinadas a escolares, sin sospechar el verdadero contenido de las maletas.

La intervención se realizó en el aeropuerto internacional de Colombo, en Sri Lanka, donde las autoridades detectaron irregularidades en el equipaje. En total, se incautaron 112 kilogramos de cannabis , distribuidos en paquetes ocultos en dobles fondos de las maletas. Cada uno de los 22 monjes llevaba cerca de cinco kilos de esta sustancia, lo que evidenció una operación organizada.

Detrás del caso estarían tres monjes considerados líderes, quienes habrían coordinado el traslado y reclutado a otros participantes mediante redes sociales. Las autoridades sospechan que esta red operaba con planificación y logística, aprovechando la apariencia de los religiosos para evadir controles. El valor de la droga decomisada asciende a unos 3,6 millones de dólares .

Actualmente, los detenidos permanecen en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. El caso ha generado un fuerte impacto social, no solo por la magnitud del cargamento, sino por la implicancia de figuras religiosas en un delito de esta naturaleza, lo que ha abierto un debate sobre la vulnerabilidad y manipulación dentro de algunas comunidades.

¿Cuántos años de prisión podrían recibir?

En Sri Lanka, los delitos vinculados al tráfico de drogas son castigados con severidad. La legislación contempla penas que pueden ir desde varios años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de la cantidad incautada y el grado de participación. Cuando se trata de volúmenes significativos, como en este caso, las autoridades suelen considerar el delito como tráfico agravado.

Además, la ley permite aplicar sanciones más duras si se comprueba que existió una organización detrás del traslado o si los implicados formaban parte de una red criminal. En algunos casos extremos relacionados con drogas duras, incluso existe la posibilidad de la pena de muerte, aunque rara vez se ejecuta y suele conmutarse por cadena perpetua.

En el caso de los monjes budistas detenidos, la magnitud del cargamento y la presunta coordinación podrían derivar en condenas severas. Más allá de la sentencia, el caso ha generado impacto social, al involucrar a figuras religiosas en un delito que conlleva graves consecuencias legales.