Ministro de Bélgica lanza amenaza a Rusia: "Si utiliza armas nucleares, borraremos Moscú del mapa"

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, se atrevió a lanzar una fuerte amenaza contra Rusia. En el caso de atacar a Bruselas, capital belga y sede de la OTAN con armas nucleares, en represalia, ellos desplegarán un ataque letal que acabaría con la desaparición de Moscú, su capital del mapa mundial.

Reacción contundente de la OTAN

Para el diario belga De Morgen, el funcionario de este país lanzó esta advertencia contra la gestión de Vladimir Putin, si osa atacar Bruselas, la capital y sede de la alianza del Atlántico Norte. La consecuencia de un evento de tal magnitud sería una respuesta de proporciones catastróficas para el Kremlin, desde su punto de vista.

"Al principio, solo nos atrevíamos a contraatacar en Ucrania, por miedo a la reacción de Putin. Así solo hemos prolongado la guerra, porque todas las líneas de suministro pasan por Rusia. Esa también era una línea roja para Putin, pero ¿qué ha hecho él? Nada. Sabe que si utiliza armas nucleares contra el corazón de la OTAN, borraremos a Moscú del mapa", sostuvo Francken.

El ministro de Defensa considera que es necesario que Europa se rearme y deje de verse inferior a las fuerzas rusas. Además, las sanciones económicas contra Moscú se deben intensificar y así afectar sus ingresos por hidrocarburos, evitando que otros países le compren.

"Debemos intentar quebrar económicamente a Rusia. Eso significa ampliar las sanciones económicas y asfixiar sus ingresos petroleros y gasísticos, porque ese es el motor de su economía de guerra. En los últimos meses, Ucrania ha atacado con bombardeos profundos cerca de una cuarta parte de las refinerías rusas", declaró.

Drones en su espacio aéreo de Bélgica

Francken de 47 años, mencionó el último martes en redes sociales que algunos drones sobrevolaron instalaciones militares en Marche-en-Famenne, en el sur del país el sábado 25 de octubre, a lo que llamó un "incidente alarmante". En su mensaje, precisa que estos UAV serían operados por expertos y no por cualquier aficionado.

"No fue obra de aficionados, sino de pilotos de drones experimentados. Se siguieron los procedimientos correctamente. La policía y la dirección general de Medio Ambiente están investigando este alarmante incidente", manifestó.

Ante un intento de Vladimir Putin de atacar Bruselas, capital de Bélgica y sede de la OTAN, la respuesta de la alianza sería devastadora para Rusia. Así lo sostuvo el ministro belga de Defensa, Theo Francken, quien aseguró que el mapa del mundo no volvería a ver a la ciudad de Moscú.