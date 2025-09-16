Aeropuerto Jorge Chávez tras falsas amenazas de bomba: "Constituyen un delito de acuerdo con el Código Penal"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima Airport Partners (LAP), consecionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se pronunció al respecto de las falsas amenazas de bomba que recibieron en las últimas 48 horas. Al respecto, indicó que este tipo de actos "constituyen un delito de acuerdo con el Código Penal".

Aeropuerto Jorge Chávez se pronuncia

La compañía que dirige el terminal aéreo de Lima emitió un comunicado a través de sus redes sociales oficiales en el que se pronuncia tras las tres falsas amenazas de bomba que tuvieron en los últimos dos días, calificó a este acto como un "delito" que genera "alarma y retrasos".

"En las últimas 48 horas, hemos recibido tres amenazas de bomba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estos actos además de generar alarma y retrasos en la operación, constituyen un delito de acuerdo con el Código Penal (Delitos contra la seguridad pública y Delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos)", se lee al principio del documento.

Además, desde Lima Airport Partners han reafirmado la seguridad de sus pasajeros, usuarios y colaboradores a lo que consideraron que es su "máxima prioridad". "Cada alerta es atendida de manera inmediata y con total seriedad, activando los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades competentes", acotó.

En tal sentido, la compañía que administra el Aeropuerto Jorge Chávez exhortó "a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a no incurrir en este tipo de conductas ilícitas" debido a que conisdera que estas afectan "la experiencia de viaje de miles de personas". Además, que se pone en riesgo "el normal desarrollo de las operaciones aeroportuarias".

Finalmente expresó: "En el Jorge Chávez, nos tomamos muy en serio tu seguridad y la de todas y todos los que formamos parte del ecosistema aeroportuario".

Las amenazas de bomba

El último lunes 15 de septiembre, el Aeropuerto Jorge Chávez vivió momentos de tensión luego que un pasajero que había arribado al terminal limeño desde Cancún, México, y aguardaba el transbordo hacia Juliaca, advirtiera: "Si mi celular no aparece, voy a detonar la bomba que tengo".

Ello, tras la pérdida de su teléfono móvil, lo que desencadenó el procedimiento de máxima seguridad en el terminal aéreo. Al respecto, la Policía y oficiales de UDEX constataron que no existía ningún artefacto explosivo en el avión ni en la zona de equipajes.

