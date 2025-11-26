Incendio de grandes proporciones consume complejo residencial: Reportan más de 10 fallecidos y varios heridos

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio de gran magnitud consume varios edificios de gran altura, dejando, hasta el momento, más de 10 fallecidos y varios heridos, según información preliminar. Los bomberos luchan por controlar el siniestro que ha causado gran impacto a nivel internacional.

Voraz incendio arrasa con complejo residencial

De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales, un enorme incendio arrasó varios edificios de gran altura en una zona residencial de Hong Kong este miércoles, 26 de noviembre.

Las llamas gigantescas se apoderaron primero de los andamios de bambú de varios bloques de apartamentos del complejo Wang Fuk Court en Tai Po, un distrito en la parte norte del centro financiero chino, antes de envolver otras partes de los edificios que alberga alrededor de 4.600 personas y cuenta con casi 2.000 viviendas, según revelaron las autoridades de ese país.

El incendio se colocó en nivel 5, que es la categoría más grave, por lo cual, los bomberos hacen su mayor esfuerzo para controlar las llamas que salían de las ventanas de muchos apartamentos y la gran humareda que se observa a gran altura.

Incendio devora bloques residenciales de gran altura en Hong Kong.

Bomberos luchan por controlar el incendio: Reportan 13 fallecidos

El Departamento de Bomberos del gobierno de Hong Kong, a través de una conferencia de prensa, reportó que, hasta el cierre de esta nota, si bien en un inicio anunciaron que había cuatro fallecidos, dicha cifra aumentó a 13 personas (nueve perdieron la vida en el lugar y cuatro en el hospital donde fueron trasladados). También detallaron que debido a la intensidad de las llamas, varios residentes aún se encuentran atrapados al interior de sus viviendas.

Esa situación también fue confirmada por Lo Hiu-fung, miembro del consejo del distrito de Taipo, a la emisora local 'TVB': "Se cree que la mayoría de los residentes atrapados en el incendio son personas mayores". Asimismo, se señala que habría, por el momento, 15 heridos.

"El incendio ha causado numerosas víctimas, incluido un bombero que murió en el cumplimiento de su deber", dijo el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, en un comunicado publicado en las redes sociales. "Expreso mi profunda tristeza y mis más sinceras condolencias a las familias de los muertos y los heridos", acotó.

Director ejecutivo de Hong Kong convoca reunión de emergencia

John Lee Ka-chiu, jefe ejecutivo de Hong Kong, expresó sus condolencias por las personas que perdieron la vida en el incendio registrado este miércoles en el distrito de Tai Po. Debido a esta situación, según BBC, convocó una reunión de emergencia para organizar la asistencia completa a los residentes afectados y agregó que pidió al departamento de bomberos y a la oficina de seguridad que hagan "todo lo posible en la extinción de incendios, el rescate y el tratamiento médico".

Hasta el momento son más de 700 bomberos que luchan por apaciguar el fuego y ayudar a la mayor cantidad de personas posibles de este siniestro que ha generado gran preocupación.

Departamentos de bomberos de Hong Kong revelan que hay al menos 13 fallecidos y varios heridos tras el incendio.

Es así como las autoridades de Hong Kong expresaron sus condolencias por las víctimas que deja hasta el momento el incendio de grandes proporciones en edificios de apartamentos de gran altura en el distrito Tai Po, que hasta el momento no logra ser apagado.