India: Hombre desentierra el cadáver de su hermana para evidenciar que falleció y cobrar su dinero de banco

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho totalmente insólito ha ocurrido en el continente africano, específicamente en India, donde un hombre desenterró el cadáver de su hermana para evidenciar que falleció con el fin de poder cobrar su dinero del banco.

Un trámite inhumano en India

Un hombre de 50 años identificado como Jeetu Munda se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales por protagonizar una situación inaudita y a la vez perturbadora en Odisha, en India.

De acuerdo a información de la agencia EFE, el ciudadano perteneciente a una comunidad tribal, acudió a una sucursal bancaria en una acción desesperada por cobrar un saldo de 20 mil rupias, equivalentes a 211 dólares, de la cuenta de ahorros de su hermana Kalra Munda, quien falleció el pasado 26 de enero.

Al respecto, Jeetu manifestó que incurrió a llevar el cadáver de su ser querido tras haber enfrentado constantes obstáculos administrativos que le impedían acceder a los fondos del banco.

En tal sentido, estos conflictos se originron con cuando los empleados de la institución financiera insistieron reiteradamente en que la titular de la cuenta debía presentarse personalmente para autorizar cualquier tipo de retiro.

VIDEO | Un hombre de una comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la India, desentierra a su hermana fallecida y traslada su cadáver a una sucursal bancaria para retirar los ahorros de su cuenta después de que el banco le negara acceder a los fondos. pic.twitter.com/Gb77YDSGrd — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 28, 2026

Cadáver se encontraba en forma de esqueleto

Pese a que Munda buscó de diversas formas explicar que su hermana había perdido la vida, el personal del banco no aceptó su testimonio. En tanto la entidad, omitiendo los protocolos habituales de asistencia al cliente, tampoco le brindó orientación sobre el procedimiento legal requerid para gestionar cuentas de personas fallecidas.

A ello se suma que, no contribuyeron en capacitarlo sobre cómo presentar un acta de defunción o los trámites sucesorios correspondientes. Ante tal frustración y la absoluta falta de una solución alternativa, no tuvo mejor opción que exhumar el cadáver de Kalra Munda y trasladarlo hasta la ventanilla del banco.

"He ido varias veces al banco y la gente de allí me dijo que trajera a la titular de la cuenta para retirar el dinero depositado a su nombre. Aunque les dijo que ella había muerto, no me escucharon e insistieron en que la trajera al banco. Cavé la tumba y saqué su esqueleto como prueba de su muerte", delcaró Jeetu Munda a los medios.

La Policía confirmó que Jeetu es una persona analfabeta lo que le impidió comprender la complejidad de la normativa bancaria vigente y resaltaron que, lejos de recibir el asesoramiento necesario, el usuario fue ignorado.

Tanto insólito como perturbador ha sido un hecho ocurrido en India, en donde un hombre identificado como Jeetu Munda desenterró el cadáver de su hermana para evidenciar que falleció y poder retirar su dinero en un banco en el estado de Odisha.