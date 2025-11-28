Presidente de equipo de fútbol ingresó en un partido de liga y batió récord a sus 51 años

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un hecho inédito ocurrió en la Primera División de Paraguay, luego de que el presidente de un equipo de fútbol ingresó al campo en un partido oficial. A sus 51 años, tuvo algunos minutos y consiguió batir un récord en este país como el jugador más longevo en disputar un encuentro de liga.

Ya había salido en lista antes

Se trata de Luis Vidal, presidente del Recoleta FC de la Copa de Primera paraguaya, que el último jueves disputó su último partido de la temporada ante Nacional. En el encuentro que acabó en empate sin goles, el mandatario de este equipo entró en lugar del central Facundo Echeguren en el tiempo de descuento.

Aunque su presencia en el campo no cambió el resultado, su presencia le permitió batir un récord en el balompié de este país. Con 51 años batió el récord de longevidad que ostentaba Nelson Bernal, quien con 49 años y siendo preparador de arqueros, jugó para el club 12 de Octubre en la derrota por 5 a 0 ante Sol de Oro en 2021.

🇵🇾 Papelón en el fútbol paraguayo, con 51 años, 11 meses y 20 días, ingresó Luis Vidal, el presidente de Recoleta, al campo de juego.



- Un momento vergonzoso, falta de profesionalidad que lleva a nuestra liga al amateurismo.pic.twitter.com/EO0IUGzQyW — Ramiro Aranda Futbol Py (@Ramirofutbolpy) November 28, 2025

No es la primera vez que Vidal se encontraba en el banco de suplentes del Recoleta, ya que el pasado 21 de setiembre fue incluido en la lista de convocados para un duelo de la Copa de Paraguay. Sin embargo, en esa ocasión no tuvo la oportunidad de formar parte del encuentro.

Cabe precisar que este cuadro volvió a la elite guaraní tras 22 años y acabó séptimo en el Apertura y sexto en el Clausura. En la tabla general sumó 59 puntos, con lo que logró una histórica clasificación a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Presidente de Recoleta se defendió

Ante las críticas que salieron en contra de Luis Vidal, el mandamás del cuadro 'canario' se defendió y aseguró estar habilitado para jugar. Indicó que de trasgredir alguna norma no aceptaría hacerlo y que ha venido jugando con frecuencia en los últimos siete años, defendiendo a otro equipo siendo ya presidente de Recoleta.

Según su versión, tiene "todos los papeles en regla" y está permitido de ser incluido por el Sistema Experto de Gestión de Competiciones (COMET por sus siglas en inglés.

