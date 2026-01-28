Tragedia en Colombia: Aparatoso accidente de avión comercial deja 15 personas fallecidas

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Colombia vivió una jornada de luto este 28 de enero tras confirmarse el hallazgo del avión comercial de la aerolínea estatal SATENA, que se estrelló en el departamento del Guaviare con 15 personas a bordo.

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes, lo que convierte el hecho en una de las tragedias aéreas más graves de los últimos años en el país y deja en evidencia la vulnerabilidad de las rutas regionales.

La aeronave, un Beechcraft de matrícula HK-4709, cubría la ruta Cúcuta - Ocaña bajo operación de la empresa SEARCA. Según reportes oficiales, el avión desapareció de los radares y fue encontrado siniestrado en la vereda Curasica, en el municipio de La Playa de Belén. El hallazgo fue posible gracias a la colaboración de la comunidad local, que alertó a las autoridades sobre el accidente.

Víctimas confirmadas

El comunicado oficial de SATENA detalló que entre los fallecidos se encontraban 13 pasajeros y 2 tripulantes, identificados como Cap. Miguel Vanegas y Cap. José de la Vega. La aerolínea expresó sus condolencias en un mensaje que reflejó el profundo dolor de la institución:

"Desde SATENA, extendemos nuestras más sentidas condolencias con profundo dolor y toda la solidaridad a las familias de nuestros pasajeros y tripulantes que perdieron la vida en el accidente."

La empresa también anunció que dispondrá de todos sus recursos para brindar atención humanitaria a los familiares y colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido, subrayando que acompañará a las familias en este difícil proceso.

Reacción institucional

La Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana participaron en las labores de búsqueda y rescate, que se vieron dificultadas por las condiciones selváticas y el difícil acceso a la zona del siniestro.

El gobierno colombiano confirmó que se abrirá una investigación para determinar las causas del accidente, evaluando factores como el estado de la aeronave, las condiciones meteorológicas y los protocolos de vuelo.

Este accidente pone en evidencia los desafíos de la aviación regional en Colombia, donde las rutas atraviesan territorios apartados y de difícil acceso. SATENA, como aerolínea estatal, cumple un rol clave en la conectividad de comunidades aisladas, lo que hace aún más delicado el impacto de esta tragedia.

La tragedia deja una profunda herida en Colombia. Con 15 vidas perdidas y una comunidad en duelo, el país enfrenta un dolor que exige respuestas y medidas concretas. La investigación oficial será clave para esclarecer lo ocurrido y reforzar los protocolos de seguridad en vuelos regionales, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.