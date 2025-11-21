¡Inesperado! Famosa influencer pasó de ser embajadora de las primeras marcas de moda a enfrentar 5 años de cárcel

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

De tener millones de seguidores a atravesar la peor crisis de su carrera. Una famosa influencer enfrenta una posible condena de hasta cinco años de cárcel por presunto fraude agravado. ¿De quién se trata y cómo 'se fue a pique'?

¿Qué influencer enfrentará años de cárcel?

La influencer, Chiara Ferragni, era conocida como una destacada figura de la Semana de la Moda de Nueva York y símbolo de éxito, sofisticación tras construir su imperio digital desde 2009, cuando lanzó un blog que la llevó a transformar su estilo de vida en una marca internacional.

La creadora de contenidos abandonó su carrera de derecho para dedicarse a la vida digital hasta el punto de posar con figuras como Karlie Kloss o Rebecca Minkoff y usando lugares emblemáticos de la ciudad como escenarios para sus fotos. Asimismo, era el rostro de las campañas de famosas marcas como Dior, Gucci, Versace.

Ferragni también sorprendió a todos con su majestuosa boda con el rapero italiano Fedez en 2018, en un palacio siciliano del siglo XIX, que, como era de esperarse, fue documentada por Vogue y Amazon Prime, para el deleite de sus millones de seguidores, lo que la ayudó a alcanzar mayor popularidad y exposición mediática, sin imaginar que su gloria se vería prontamente opacada.

Investigada por fraude agravado

La fortuna de Ferragni creció al compás de su éxito matrimonial y empresarial, obteniendo propiedades valiosas en Milán y el lago Como, y una compañía —Fenice Srl— valuada en 87,5 millones de dólares a finales de 2022. Pero toda su carrera se vino abajo cuando, en 2022, promocionó un pastel navideño (pandoro) junto a la empresa Balocco.

La campaña proponía destinar todos los beneficios al Hospital Infantil Regina Margherita de Turín, pero una investigación sacó a la luz que la donación real fue de U$D 58.000, aportada por la compañía antes de la campaña, mientras que Ferragni habría percibido cerca de U$D 1 millón por la publicidad.

Esa situación se repitió en una campaña de Pascua: promocionaba productos para recuadar fondos como si fueran solidarios, cuando en realidad la mayor parte de las ganancias terminaban en sus cuentas privadas. Esto llevó que la justicia de su país inactivaran su cuenta de Instagrany la multaran con 1,15 millones de dólares y abrirle un proceso penal por fraude agravado.

Chiara Ferragni ante los tribunales

La exposición del caso llevó al gobierno italiano a impulsar una normativa específica: la llamada "Ley Ferragni", que obliga a informar de manera clara qué porcentaje de los ingresos de un producto 'benéfico' se destina efectivamente a donaciones.

En diciembre de 2024, Ferragni admitió públicamente sus errores mediante un video donde, francamente arrepentida, prometió donar un millón de dólares al hospital afectado, sin obtener buenos resultados para mejorar su imagen ante sus millones de seguidores.

"Este es un momento difícil en mi vida, creo que comprenderán si no deseo hacer más declaraciones, pero gracias por estar aquí", señaló la empresaria al salir del juzgado el 4 de noviembre.

La influencer de 38 años de edad ya se presentó a audiencias preliminares en la Corte de Milán y tiene otra cita programada para el próximo 25 de noviembre. El caso también precipitó la ruptura con su pareja y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez, con quien formaba una de las parejas más mediáticas de Italia.

Ferragni pasó de ser musa de marcas como Dior, Gucci y Versace, casada con un rapero famoso y cobrando hasta seis cifras por un solo post, a estar divorciada, envuelta en escándalos y con su empresa Fenice Srl reportando pérdidas millonarias.

Pues ahora, la famosa influencer italiana compareció ante el Tribunal de Milán en la fase preliminar de un proceso judicial en su contra por presunta estafa agravada, que de ser hallada culpable podría afrontar una condena de hasta 5 años de cárcel.