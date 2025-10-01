Trágico hecho en China: Influencer fallece durante transmisión en vivo mientras conducía helicóptero

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tang Feiji, un reconocido influencer chino, perdió la vida durante una transmisión en vivo luego que se estrellara el helicóptero ultraligero en el que iba a bordo. Este accidente ha dejado impresionado al mundo de las plataformas digitales.

Fallece influencer chino

El creador de contenido originario de China, conocido en el universo de las redes sociales como 'Tang Aeronave', murió el pasado sábado 27 de septiembre, mientras realizaba un live en la aplicación Douyin, lo que en otros países se conoce como TikTok.

El trágico suceso ocurrió en el condado de Jiange, ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan. Feiji tenía 55 años y tenía casi 100 mil seguidores, la mayoría de ellos fueron quienes presenciaron su lamentable accidente.

De acuerdo al portal China Service News, Tang había iniciado su transmisión en vivo como siempre lo solía realizar cada vez que probaba una de sus naves experimentales.

Acto seguido, a pocos minutos de iniciar su despegue, el helicóptero cayó y no tuvo margen para realizar maniobras de emergencia. Al respecto, autoridades y familiares manifestaron que su fallecimiento fue inmediato y que se está investigando el siniestro.

Cabe resaltar que, de acuerdo a medios locales, el vehículo áreo que, Tang Feiji manejaba, era un modelo de helicóptero ultraligero de rotores coaxiales, el cual había adquirido en 2024 por unos 49 mil dólares. Pesaba 115 kilos y podía alcanzar una altura de 600 metros y una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora.

Espectadores pidieron ayuda

La tragedia desarrollada en tiempo real frente a una audiencia conectada a la retransmisión generó que se percataran que Tang Feiji se encontraba sufriendo un accidente.

Ante esta situación nefasta, los cibernautas no dudaron en llamar a las autoridades dando registro de lo que le sucedió al creador de contenido chino dando registro de que se encontraba ubicado en la zona de Jiangsu.

A raíz de ello, los efectivos policiales ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes a fin de conocer las causas de esta tragedia, priorizando fallas mecánicas o errores al momento de operar la nave.

Un dato no menor es que, previo al vuelo, Tang Feiji sostuvo que había estudiado de forma teórica por una semana cómo volar el helicóptero y sólo seis horas de práctica, además de no tener licencia de vuelo. Tampoco llevaba elementos de protección como casco o paracaídas.

Como vemos, el influencer chino Tang Feiji falleció mientras realizaba una transmisión en vivo y se estrellara el helicóptero que conducía, generando conmoción en el mundo de las redes sociales.