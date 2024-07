Inseguridad y caos: Deportistas denuncian robos y asaltos en los Juegos Olímpicos de París

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a pocas horas de iniciar oficialmente, pero las pocas disciplinas que ya iniciaron a disputarse han sido afectadas por constantes robos y asaltos, siendo los deportistas las víctimas de estos.

El medallista olímpico australiano y principal representante del Ciclismo en su país, Logan Martin, publicó un video mostrando los destrozos que vándalos le causaron a la camioneta donde se movilizaban.

Los delincuentes rompieron las lunas y se llevaron objetos de valor que se encontraban en su interior. Como el mismo Martin comenta, las bicicletas no se encontraban allí, por lo que no sufrieron el robo de sus principales equipos de competencia.

Como si perder el partido frente a Marruecos con polémica no hubiera sido suficiente para la 'Albiceleste', algunos jugadores habrían sido víctima de robos, como lo mencionó el propio técnico del equipo, Javier Mascherano.

"Ayer nos entraron a robar en el predio. A Thiago Almada le robaron unos anillos y un reloj después de un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada. No pretendemos que nos beneficien, pero no queremos que nos tomen el pelo", reclamó.