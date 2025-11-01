"No he sido infiel": Lamine Yamal confirma el fin de su relación con la argentina Nicki Nicole

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En los últimos meses, el sonado romance entre entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se convirtió en portada principal de casi todos los medios deportivos y de espectáculos de España, Europa y en esta parte del mundo.

La idea de que la joya de Barcelona entablara un amorío con la famosa cantante argentina caló rápido entre los aficionados del cuadro culé y los miles de seguidores de la artista. Sin embargo, esta vertiginosa historia de amor ya sería parte del pasado.

Lamine Yamal pone fin a su relación con Nicki Nicole

En las últimas horas, Lamine Yamal se vio involucrado en presuntos hechos de infidelidad tras haber asistido a una fiesta privada en la ciudad de Milán donde se le vio junto a la modelo Anna Gegnoso de solo 20 años.

Ante estos rumores, el futbolista de Barcelona se comunicó directamente con el periodista y youtuber Javi Hoyos para darle a conocer el final de su amorío con Nicki Nicole tras varios meses de relación.

Eso sí, el jugador de 18 años no explicó los motivos de esta decisión, pero aseguró que dicha ruptura no se debe a la presunta infidelidad deslizada por la prensa italiana y que solo decidieron alejarse uno del otro.

"Ya no estamos juntos, no fue por ninguna infidelidad. Simplemente nos separamos y ya está. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No he sido infiel ni he estado con otra persona", indicó.

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron una de las parejas más famosas del mundo.

Lamine Yamal y sus excentricidades

Pese a que apenas cumplió la mayoría de edad, Lamine Yamal ha sido protagonista en más de una oportunidad por lo hecho dentro y fuera de la cancha. Además de ser visto en diferentes oportunidades con Nicki Nicole, el joven español ha protagonizado diferentes hechos los que le valieron fuertes críticas en su contra.

Esta vez, el campeón de la Eurocopa con España adquirió una lujosa mansión valorizada en 11 millones de euros la cual fue habitada en el pasado por Shakira y Gerard Piqué. El propio jugador se encargó de darlo a conocer tras publicar una serie de fotos en esta residencia a través de su cuenta de Instagram.

Entre los muchos lujos con los que cuenta la propiedad de 4 mil metros cuadrados, resaltan las canchas para fútbol y pádel, el gimnasio privado, una sala de fisioterapia y hasta una sala de grabación.

De esta manera, Lamine Yamal confirmó el fin de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.