Japón: Fuerte terremoto sacude la costa oeste del país asiático ¿Descartan alerta de tsunami hacia Perú?

Un terremoto de magnitud preliminar 6.2 se registró este lunes frente a la costa oeste de Honshu, Japón, con epicentro en la prefectura de Shimane, y fue percibido en distintas zonas del país, incluidas regiones densamente pobladas del norte y del centro.

El movimiento ocurrió a poca profundidad, entre 12 y 19 kilómetros, lo que explica que se sintiera con intensidad en viviendas y edificios, aunque hasta el momento no se reportan daños mayores ni víctimas.

Sin riesgo de tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón descartó la emisión de una alerta de tsunami, al confirmar que el sismo no generó condiciones para olas de gran magnitud. Sin embargo, el organismo mantiene vigilancia activa ante la posibilidad de réplicas en las próximas horas.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

Japón es uno de los países más sísmicos del mundo debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen varias placas tectónicas: la Pacífica, la Filipina, la Euroasiática y la Norteamericana.

La subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de Honshu genera frecuentes terremotos y tsunamis.

bajo la placa de Honshu genera frecuentes terremotos y tsunamis. La actividad volcánica también es intensa: Japón cuenta con más de 100 volcanes activos.

también es intensa: Japón cuenta con más de 100 volcanes activos. Los sismos superficiales, como el de hoy, suelen sentirse con mayor fuerza aunque no siempre provocan daños estructurales.

Este contexto explica por qué Japón ha desarrollado una de las infraestructuras antisísmicas más avanzadas del mundo, con edificios diseñados para resistir fuertes movimientos y sistemas de alerta temprana que permiten evacuar rápidamente.

