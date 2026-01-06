RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se revelan primeras imágenes del ANTES y DESPUÉS de guarida de Nicolás Maduro en Venezuela

Imágenes satelitales revelaron el antes y después del Fuerte Tiuna, una de las bases militares del régimen chavista y guarida del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Base militar de Nicolás Maduro fue revelada
Base militar de Nicolás Maduro fue revelada (Composición Exitosa)

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 06/01/2026

Imágenes satelitales del Fuerte Tiuna, una de las principales bases del régimen chavista y lugar donde habría sido capturado Nicolás Maduro, revelan por primera vez el impacto del despliegue militar estadounidense sobre el territorio venezolano. 

El ataque militar por parte del gobierno de Donald Trump hacia Venezuela no solo dio con la captura de la cabeza del régimen chavista sino que también se realizaron ataques a los principales fuertes militares del gobierno venezolano causando incendios y otras ocurrencias en diversos puntos en este país sudamericano.

Antes y después del Fuerte Tiuna

Se revelaron las primeras vistas áreas de cómo quedó el Fuerte Tiuna, una de las principales bases del régimen de Maduro tras la intervención militar ocurrida durante la madrugada del 3 de enero.

Se trataría de la principal base militar de Venezuela y usada como refugio por parte del principal círculo de poder del régimen chavista.

Las imágenes satelitales fueron reveladas por Vantor, una empresa de tecnología espacial con sede en Colorado, Estados Unidos. La empresa mostró la comparación con imágenes presentadas del 22 de diciembre y posterior al ataque del 3 de enero.  

Imagen del 22 de diciembre
Imagen del 22 de diciembre

 

Imagen posterior al 3 de enero
Imagen posterior al 3 de enero

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados base militar captura Estados Unidos Fuerte Tiuna Nicolás Maduro Venezuela

