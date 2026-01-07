Raúl Samillán rechaza desactivación del Eficavip: "Es un golpe bajo y abre las heridas que nos dejaron"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, Raúl Samillán, rechazó la desactivación del Equipo Especial Eficavip y aseguró que esta decisión busca "proteger a los responsables directos e indirectos".

No sirve para la reconciliación

Para el titular de esta agrupación, esta decisión no ayuda a la investigación que busca determinar a los autores de las matanzas contra los ciudadanos que protestaron contra el régimen de Dina Boluarte. Mencionó que Tomás Gálvez tomó esta decisión con el objetivo de ganar tiempo para no juzgar a los implicados.

"Para todas las víctimas, no solamente de Puno, de todo el Perú, es un golpe bajo y abre las heridas que nos dejaron en el 2022 y 2023. Con esta acciones lo único que nos confirman, es que estos señores quieren a toda costa proteger a los responsables directos e indirectos", mencionó Samillán.

Además, aseguró que todos los fallecidos no pertenecían a grupos terroristas, pero con el cierre de los Equipos Especiales, las carpetas pasarán a fiscales que investigan este delito. En ese sentido, añadió que un perito iba a proporcionar datos sobre las autoridades que ordenaron la agresión en la región Ayacucho.

"Ya se tiene identificados a los militares que asesinaron en la región de Ayacucho. A los altos mandos que dieron las órdenes. Ya se identificó a los directos responsables de la muerte de un compañero. Para que eso no salga en estos días, porque el perito iba a dar toda la información", aseguró.

Cambios de fiscales afectaron

Con respecto al avance que consiguió el Eficavip, sostuvo que los cambios de fiscales realizados entorpecieron las diligencias. Agregó que se trasladó junto a otros asociados a la capital para reunirse con la exfiscal de la Nación Delia Espinoza para pedirle que le dé prioridad al caso, pero no consiguieron buenos resultados.

"No avanzó como esperamos, eso fue por los cambios de fiscales que hizo la señora Patricia Benavides. Cambió hasta en cinco oportunidades a fiscales adjuntos y provinciales. Si hubiéramos llegado antes a esta segunda etapa, pero con estos obstáculos, se ha dilatado el tiempo", manifestó.

La desactivación de los Equipos Especiales no ha caído bien en la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno. Así lo hizo saber su presidente Raúl Samillán, quien considera que sin la Eficavip las investigaciones se verán perjudicada, debido a que recaerá en fiscales anti terrorismo.