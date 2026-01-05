Venezuela: Hija de Hugo Chávez exige que le "devuelvan a Nicolás Maduro y a Cilia Flores"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio del inicio del juicio del derrocado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el Tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, la hija menor de Hugo Chávez se pronunció en protesta y exigió se le "devuelva" al expresidente de Venezuela.

Lanza advertencia a gobierno estadounidense

Durante una marcha popular el domingo 4 de enero, donde varios chavistas protestaron ante los hechos, Rosinés Chávez Rodríguez reapareció en público para defender al sucesor de su fallecido padre y lanzar un fuerte dardo a Donald Trump.

"Con rabia en el corazón, pero sobretodo con ese compromiso, con esa lealtad que tenemos como venezolanos, como venezolanas. Estamos aquí todos juntos y no solamente aquí en Caracas, estamos en toda Venezuela exigiéndole al mundo que se respete nuestra soberanía", expresó.

🇻🇪🇺🇸 | Hija menor de Hugo Chávez exige que le "devuelvan a Nicolás Maduro y a Cilia Flores". pic.twitter.com/XLWv5V60gC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 5, 2026

En defensa del régimen venezolano, Chávez exigió, llena de rabia, que les "devuelvan a nuestro presidente y a la primera dama combatiente", y aseguró que Venezuela tiene un pueblo "valiente y heroico".

Subida en un escenario y con un megáfono en mano, la mujer lanzó una advertencia contra Donald Trump y el gobierno estadounidense ante otra posible intervención militar en Venezuela.

"Allá aquellos que pensarán que esta será una batalla sencilla, porque acá les diremos: "No, no pasarán, no volverán". Aquí tenemos la sangre de rabia que arde el corazón, que grita y que pide justicia, que pide que se nos deje vivir en paz", advirtió.

Rosinés Chávez agregó que el principal mensaje del exmandatario Nicolás Maduro es el de la paz. "Venezuela quiere paz y siempre la ha querido", finalizó.

Maduro se declara inocente ante la justicia de EE.UU.

Nicolás Maduro compareció por primera vez ante la justicia de Estados Unidos luego de ser capturado por las fuerzas militares norteamericanas sobre la madrugada del último sábado 3 de enero. El exmandatario respondió firmemente y negó ser culpable de todos los cargos que se le imputan.

Según la agencia AP, luego que el juez Alvin Hellerstein de 92 años diera inicio a la audiencia, el líder chavista indicó ser inocente de cada una de las acusaciones y luego aseguró que continúa siendo el presidente de Venezuela.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país", indicó Nicolás Maduro, de acuerdo a los medios internacionales.

La hija menor de Hugo Chávez, Rosinés Chávez Rodríguez, se manifestó en medio de una multitud de protestantes en Venezuela, exigiendo la liberación de Maduro y su esposa.