Elecciones presidenciales en Chile: Habrá segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile se realizaron y cumplió con los pronósticos de las encuestas. La oficialista Jeannette Jara y el derechista José Antonio Kast participarán en la segunda vuelta tras los primeros resultados oficiales que señala un margen corto entre ambos candidatos.

Batalla entre la izquierda y derecha en el balotaje

Con el 27,38 % de las mesas escrutadas, la postulante del oficialismo se ha impuesto en la primera vuelta con 26.45 %, mientras que el líder del Partido Republicano chileno se ubica en el segundo lugar con 24.46 %. Más atrás, pero dando la sorpresa, se coloca el candidato de centro Franco Parisi con 18.62 %.

Fuera del podio quedó el libertario Johannes Kaiser, con un respaldo preliminar de 13.92 % y la de centro derecha Evelyn Matthei con 13.47 %. Ambos reconocieron sus derrotas. Mientras que el primer aseguró cumplir su palabra y respaldar a Kast en el balotaje, la segunda aseguró solo que iría a felicitarlo por el resultado.

"Vamos a velar porque los derechos de nuestros conciudadanos no sean moneda de cambio en la mesa de los políticos. Esa es la razón por la que fuimos llamados a la existencia por la ciudadanía. En el impacto político sigue siendo uno de los mejores que ha obtenido una nueva formación en la historia de nuestra república", sostuvo Kaiser.

Tras los primeros resultados, también salió a hablar el actual presidente, Gabriel Boric, quien saludó a la ciudadanía que acudió a ejercer su deber cívico. Felicitó a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, esperando una pugna limpia por la banda presidencial que dejará.

"Le deseo éxito a ambos candidatos que han pasado a segunda vuelta y como jefe de Estado, les insto a que tengamos un debate con altura de miras, pensando siempre en lo mejor para Chile. La patria, historia y destino común que somos se forja día a día en democracia, hoy, mañana y siempre", sostuvo el mandatario.

Segunda vuelta el 14 de diciembre

Tal como lo confirmó el mandatario, el balotaje entre la oficialista y el derechista será el domingo 14 de diciembre. Hasta esa fecha, ambos podrán afianzar alianzas con los que no avanzaron a segunda vuelta. En este tiempo deberán fortalecer sus propuestas de cara al debate que sostendrán.

