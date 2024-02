Joven deja su trabajo como veterinaria para hacer contenido para adultos: "Gana 2 mil por hora"

22/02/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

La joven británica Ellie May soñó durante casi toda su vida con ser veterinaria. Incluso, llegó a dedicarse a ello, pero una drástica decisión cambió su vida para siempre, pues decidió convertirse en actriz de películas para adultos, y se volvió millonaria.

Popularmente como 'la sensación de Manchester', May tiene apenas 20 años. Sin embargo, ya tiene más de 204 mil seguidores en Instagram y genera ingresos anuales de 1.2 millones de libras esterlinas solamente vendiendo contenido explícito en Onlyfans a sus seguidores.

¿Por qué decidió cambiar de vida?

Ellie señala que decidió abandonar los estudios y la educación formal pues nunca destacó en ello, y a pesar de tener vocación para la práctica, la universidad la terminó cansando. Sin embargo, el cambio de vida le ha hecho generar más del 230% que un veterinario promedio gana al año en su país.

En una reciente entrevista, detalló que desea que la gente entienda que es no imprescindible tener un empleo en el ámbito profesional o corporativo para tener los ingresos que uno desea.

Para la joven, incluso, la creación de este contenido es "más entretenido", pues le ofrece libertad de trabajar en cualquier zona del planeta.

"Empoderante y liberador"

Lo más sorprendente del trabajo de Ellie May, es que ella expresa sentirse completamente tranquila y reconfortada con la venta de contenido para adultos, a pesar de ser una actividad que no es bien vista en muchos lugares del mundo.

"Creo que hay algo empoderante y liberador en tomar fotografías de tu cuerpo y expresarte de una manera que te convenga. Vivimos en una generación de personas influyentes e instagramers que tienen confianza en sí mismos y en mostrarse sin pedir disculpas al mundo. Supongo que eso me inspiró y, ciertamente, quiero que otras mujeres también se inspiren en mí. Además, ¡el sueldo tampoco es tan malo!", comentó para Daily Star.

Como si no fuera suficiente, la joven asevera que no se arrepiente de su decisión, y que anhela tener un trabajo que le da completa libertad de expresión.

"Sin embargo, a fin de cuentas, ser enfermera veterinaria paga mucho menos dinero que mi trabajo actual, y siento que también es un trabajo muy agotador emocionalmente. No me habría dado la libertad de expresarme tan libremente, ¡y eso es lo que más anhelo!", añadió.

La historia de Ellie May, una joven británica que dejó su sueño de ser veterinaria y se convirtió en creadora de contenido para adultos, ha remecido al país. Y no es para menos, pues un cambio de profesión así no es nada común.