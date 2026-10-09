La jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en defensa de la paz y el derecho internacional así como por su contribución a la construcción de orden jurídico global y a la persecución de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

'Navi' Pillay es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026

La noticia fue informada este viernes, 9 de octubre, por el Comité Noruego Nobel, con sede en Oslo, que destacó la trayectoria de la mujer de leyes y su esfuerzo por promover acciones de paz en defensa del derecho internacional.

Además, resaltaron su "valentía e integridad" y al mismo tiempo su capacidad para "abrir el camino hacia un orden jurídico global más integral". También en este anuncio el organismo confirmó que "el compromiso de Pillay con los principios jurídicos universales y su sólida brújula moral son constantes a lo largo de su dilatada trayectoria profesional".

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, destacó que Navanethem, durante su etapa como jueza de la Corte Penal Internacional, "ha demostrado que las medidas jurídicas pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia". "También ha contribuido a fortalecer las instituciones del derecho internacional", acotó.

La doctora de origen indio sucede a María Corina Machado que recibió el Nobel el año pasado "por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem "Navi" Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z October 9, 2026

¿Quién es Navanethem 'Navi' Pillay?

Navanethem 'Navi' Pillay, de origen indio, nació en Durban (Sudáfrica) el 23 de septiembre de 1941. Tiene el grado de doctora en Derecho en la Universidad de Harvard. Ha ejercido como jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ha sido jueza de la Corte Penal Internacional de Justicia.

Además, se ha desempeñado como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. Al inicio de su carrera manifestó su defensa a la figura del expresidente sudafricano Nelson Mandela y otros activistas que luchaban contra la segregación racial en Sudáfrica.

Fue la primera mujer de color en abrir un despacho de abogados en la provincia de Natal y la primera jueza en el Tribunal Superior de Sudáfrica. Hay que mencionar que la ONU ha felicitado a Pillay por su galardón obtenido y ha destacado su implicación en la defensa de los derechos humanos.

Este viernes se dio a conocer que la jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. Fue elegida por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.