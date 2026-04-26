Tragedia previo al show de Shakira en Brasil: Muere obrero al ser aplastado por estructura metálica

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una tragedia entre bastidores enlutó un esperado show de Shakira en Río de Janeiro, Brasil. Este domingo 26 de abril, un trabajador operario sufrió un accidente tras ser aplastado por una de las estructuras pesadas, perdiendo la vida poco después.

Estructura metálica aplasta a operario y le causa la muerte

El incidente tuvo lugar alrededor de las 3:20 p.m. (hora de Brasil) mientras se montaba el escenario en las arenas de la playa de Copacabana, que prometía ser el lugar para una fiesta que acogería a la estrella colombiana en su gira "Las Mujeres Ya No Lloran".

Según reportes oficiales, una estructura metálica del estrado, en la parte del techo, se soltó, cayendo encima de Gabriel de Jesus Firmino, técnico de seguridad y especialista en estructuras metálicas.

Gabriel quedó atrapado entre dos elevadores que se estaban instalando, pues él se encargaba del montaje de cuatro elevadores para el escenario. Como consecuencia, sufrió el aplastamiento de sus extremidades inferiores.

Trabalhador morreu na montagem do Show da Shakira no rio de janeiro.



O show da Shakira vai custar R$15 Milhões dos cofres públicos pic.twitter.com/otknSbHOpf — Alex Moretti (@Alexmorettibr) April 26, 2026

En un intento por salvarlo, sus compañeros de trabajo lo sacaron de la estructura antes de que llegaran los rescatistas del Cuerpo de Bomberos (CBMERJ). Incluso, militares de un grupo marítimo le dieron atención prehospitalaria en el lugar.

Enseguida, Firmino fue llevado al Hospital Municipal Miguel Couto, sin embargo, no resistió a las heridas y falleció en el centro médico.

Policía investiga causas y Shakira en silencio

Los trabajos de montaje se habían estado desarrollando este domingo de cara al megaconcierto gratuito de Shakira del próximo sábado 2 de mayo, como cierre de su gira y parte del evento "Todo Mundo No Rio".

Será el escenario más grande que se haya construido en la playa, con un aproximadamente 1500 metros cuadrados, una pasarela de 25 metros y 16 torres de sonido e imagen. Se espera que asistan más de 1 y 2 millones de espectadores.

La Policía Civil de Río de Janeiro se encuentra investigando las causas y circunstancias del desplome de la estructura pesada, activando un peritaje técnico en el sitio para determinar si el incidente se debió a negligencia.

Gabriel de Jesus Firmino murió aplastado tras la caída de una estructura metálica.

En tanto, el caso fue registrado en la comisaría de Copacabana como lesión corporal culposa, provocada por accidente de trabajo, que fue además confirmado por la empresa organizadora del evento, Bonustrack.

Gabriel de Jesus Firmino era un operario de 28 años, perteneciente a la empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos, que fue contratada para el montaje de las estructuras escenográficas.

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado al respecto y tampoco existen más detalles sobre posibles responsabilidades.

Un trabajador falleció aplastado por una estructura metálica pesada durante montaje de escenario de futuro concierto de Shakira.