¿Legítima defensa? Exsargento ABATE a presunto sicario de 19 años tras atentado en su contra

Un fatídico suceso causó gran conmoción en una comunidad tras revelarse los videos del impacto que recibió un sicario de 19 años a manos de un exsargento, quien no dudó en defenderse de forma violenta.

Abaten a sicario de 19 años

Según las imágenes reveladas, el delincuente llegó a la vivienda del militar junto a otros cuatro sujetos encapuchados y de forma sigilosa trataron de acercarse lo más cerca posible para atacarlo y acabar con su vida, pero se llevaron una desagradable sorpresa.

El exsargento portaba un arma de fuego y no dudó en usarla hasta agredir a uno de ellos, que cayó en seco al suelo. A segundos del trágico hecho se puede observar que uno de sus cómplices trata de reanimarlo, pero al ver que no reaccionaba huye para no ser capturado.

Los medios televisivos internacionales informaron que el hecho sucedió el pasado 24 de julio, en Totolac, Tlaxcala, en el país mexicano.

Exsargento repele agresión

Ante la alarma por el sonido de las balas, las autoridades llegaron hasta la zona para realizar las respectivas diligencias e investigaciones para determinar exactamente el motivo del ataque.

Asimismo, los familiares del delincuente identificado como Jonathan reclamaron a los oficiales no detener el caso y seguir con la investigación exigiendo justicia. Seguidamente, trasladaron el cuerpo del herido a un hospital cercano.

Según Infobae, el joven se encuentra en un estado delicado de salud derivado al impacto de bala que recibió, y estaría involucrado con el grupo delictivo 'Los Barbas'.

¡No tuvo piedad!

Un hecho similar ocurrió en Brasil, donde un militar fuera de servicio se encontraba visitando la casa de su suegra y tras descender de su automóvil en las inmediaciones de la residencia se encontró con un motociclista armado.

Cuando el ladrón creía que tenía toda la situación controlada, fue sorprendido por el oficial, ya que sacó su arma y disparó en reiteradas ocasiones contra él hasta hacerlo caer gravemente herido y perder la vida instantáneamente.

El caso fue registrado oficialmente como un intento de robo frustrado. Sin embargo, el impacto de este suceso ha desencadenado un torrente de reacciones en redes sociales.

Es de esta manera es que una vez la criminalidad preocupa a todos tras registrarse en México un trágico suceso. Un sicario de 19 años fue abatido por un exsargento, quien al verse acorralado no dudó en reaccionar de forma violenta y con arma de fuego en mano.