Lisboa: Descarrilamiento de funicular 'Ascensor de Gloria' deja al menos 15 muertos y 18 heridos

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En Lisboa, el descarrilamiento de un funicular dejó al menos 15 personas muertas y 18 heridos. El hecho sucedió durante la tarde del miércoles en el centro de la capital portuguesa. Hasta el momento se conoce que la mayoría de los accidentados son turistas.

3 fallecidos y más de 20 heridos tras descarrilamiento de funicular

El tranvía funicular, Ascensor de Gloria, de Lisboa se descarriló durante la tarde del miércoles 3 de agosto en la capital de Portugal. El vehículo de transporte se trata de uno de los emblemas de la ciudad más visitados por los turistas. Según últimas actualizaciones, 15 personas resultaron fallecidas tras el accidente y una veintena de pasajeros resultaron heridos. Aún se desconoce la cantidad de personas que viajaban aunque se conoce que el vehículo tenía capacidad para 43 personas.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas de la tarde (mediodía en horario peruano) cerca de la avenida da Liberdade en el centro de la ciudad. Tras el aviso a las autoridades, los bomberos acudieron al lugar a la brevedad. Muchas personas grabaron el incidente con sus móviles tras el hecho ocurrido.

Europa Press y otros medios de noticias recogieron que la posible causa del descarrilamiento provendría de un cable suelto que habría desestabilizado al funicular, esta hipótesis aún no ha sido confirmada por autoridades. En un comunicado de la Compañía de Ferrocarriles de Lisboa (Carris) indicó que habían enviado equipos de rescate al lugar y que, por el momento, reafirma que no es posible determinar el origen del accidente.

En videos compartidos en redes sociales, se observa que producto del incidente una gran humareda de polvo se esparció tras el choque dificultando observar la magnitud del choque. Se conoce que el techo del vehículo quedó completamente destrozado.

#Internacional | 🚨 El icónico tranvía Funicular Gloria en Lisboa 🇵🇹 se descarriló, dejando varios heridos.

👉 Autoridades atienden la emergencia en una de las postales más turísticas de la capital portuguesa.#Lisboa #Accidente #FunicularGloria pic.twitter.com/gZ8nf7S3Zp — Paralelo19🌐 (@Paralelo19MX_) September 3, 2025

Emblema turístico de Lisboa es uno de los más usados en la ciudad

El Ascensor de Gloria (Elevador de Glória) es uno de los tranvías funiculares más usados en la ciudad de Lisboa y uno de los atractivos turísticos más visitados de la ciudad por turistas. Cuenta con capacidad para 43 personas y conecta la zona baja Plaza de los Restauradores con la zona alta, el mirador San Pedro de Alcántara. En el 2002 fue declarado monumento nacional.

El último descarrilamiento ocurrió en el 2018 sin contar víctimas mortales por fortuna. Pero el servicio fue suspendido durante un mes mientras realizaban los ajustes técnicos del vehículo. Anualmente llega a transportar hasta 3 millones de pasajeros.

