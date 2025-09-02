Furrey vuelve a 'Habla Good' tras accidente que lo dejó en UCI: "Me estaba volviendo un poco loco"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de casi dos meses de recuperación tras un grave accidente que lo mantuvo en la UCI, Furrey está listo para volver al set de Habla Good. Sus seguidores no pueden ocultar la emoción de verlo nuevamente junto al 'Pelao', Tonino y Curwen, compartiendo risas, anécdotas y todo el carisma que siempre lo caracterizó.

Furrey vuelve a 'Habla Good' tras accidente

Tras casi dos meses de recuperación después del grave atropello que sufrió en La Victoria, Furrey anunció que estará presente en el episodio de hoy, martes 2 de septiembre, de Habla Good. El youtuber español compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró su entusiasmo.

"Ya toca que vuelva con todo. Yo creo que mañana me aparezco. Mañana nos vemos. Estoy emocionado, la verdad. Estar encerrado tanto tiempo entre la clínica y casa me estaba volviendo un poco loco. Me muero por volver y estar con los chicos", expresó.

El reencuentro con sus compañeros de streaming no será definitivo, según aclaró José Rodríguez, más conocido como 'Pelao'. "Va a venir a ver cómo se siente. No sabemos todavía si va a regresar ya porque recuerden que todavía necesita tiempo, pero al menos lo vamos a tener acá sentado. Espero no llorar", señaló.

El accidente de Furrey que lo dejó en UCI

El 9 de julio, mientras se dirigía hacia las instalaciones de Habla Good, Furrey sufrió un accidente que lo dejó en UCI. Su scooter fue impactado por un vehículo que se habría pasado la luz roja en la avenida Nicolás de Arriola en La Victoria, provocando la caída del influencer.

Lo que indignó al público fue que un delincuente aprovechó la situación para robar la mochila de Furrey y vaciar sus cuentas bancarias. Con las tarjetas del creador de contenido, el ladrón hizo compras en supermercados, consumos en un chifa y una pollería, e incluso un pago por Yape de S/20.00.

Durante todo ese tiempo, Giselle Minchola, esposa de Furrey, lo acompañó en cada paso de su recuperación y fue justamente ella quien anunció el día en que el youtuber salió de UCI tras 20 días de internamiento. "Ha sido realmente una recuperación milagrosa, es lo que nos han dicho los doctores", contó la también doctora.

Furrey regresará hoy al set de Habla Good tras el grave accidente que lo dejó en UCI. Su aparición, aunque momentánea, permitirá el reencuentro con el 'Pelao', Tonino y Curwen, y genera emoción entre sus seguidores, quienes esperan verlo nuevamente en acción tras semanas de recuperación.