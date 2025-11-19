Planta de petróleo se incendia en Venezuela: Una explosión provocó la evacuación del personal

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este miércoles 19 de noviembre se registró una explosión seguido de un incendio en una planta procesadora de petróleo en Venezuela. Debido a esta emergencia, se debió evacuar a todo el personal del complejo, sin que se reportarán muertos o heridos por las autoridades petroleras de este país.

La explosión ocurrió durante la tarde

De acuerdo a información manejada por la agencia Reuters, el estallido ocurrió en la tarde en las instalaciones de un mejorador de crudo pesado, Petrocedeño, en la región oriental venezolana de Anzoátegui. Esto provocó una columna de humo que se concentró en una torre de destilación.

Vecinos de las comunidades de El Pilar y Caigua escucharon fuertes detonaciones pasada las 2.00 de la tarde (hora local). De inmediato, dieron aviso a las autoridades. Por su parte, trabajadores del complejo petrolero activaron los protocolos de emergencia, logrando la evacuación de todo el personal.

Esta es una de las plantas ubicadas a lo largo de la Faja del Orinoco (de más de 55.000 km²), la principal región productora de petróleo de Venezuela. Su producción es clave para convertir la elaboración de crudo extra pesado que genera el país en crudos aptos para su exportación.

#Sucesos | 😱🔥💥 La tarde de este miércoles #19Nov se registró una explosión e incendio en la Unidad de Destilación del Criogénico de José Antonio Anzoátegui, planta Petrocedeño, ubicada en la zona norte del estado oriental.



‼️ Noticia en desarrollo...



📹: RRSS pic.twitter.com/VeYYTl5obl — Notitarde (@webnotitarde) November 19, 2025

Videos difundidos en redes sociales muestran el humo negro que sale desde la central, mientras que efectivos intentan controlar el tránsito en zonas aledañas. Mientras tanto, un equipo multidisciplinario, conformado por bomberos, de la planta, organizaciones de la industria petrolera y la Guardia Nacional se encargó de neutralizar el fuego.

Otro accidente se registró hace semanas

A inicios de este mes una nube de humo tóxico afectó a habitantes de Anzoátegui, tras un presunto incendio ocurrido en el Complejo Petroquímico de la ciudad mencionada. Producto de los gases se generaron desmayos, vómitos, irritación en ojos y vías respiratorias a residentes del municipio Simón Bolívar.

Este incidente provocó una víctima mortal de forma indirecta, luego de una anciana tropezara al tratar de escapar de la humareda. Una septuagenaria identificada como Carmen Allen de Sabino de 75 años, sufrió una herida en la cabeza y cuando fue trasladada a un centro de salud, la encontraron sin signos vitales.

Un incendio generado en una planta de petróleo en Anzoátegui, Venezuela, se registró en la tarde de este miércoles. Vecinos alertaron de una explosión que propicio el siniestro, que pudo ser controlado por trabajadores de la instalación, logrando además, la evacuación del personal que operaba en su interior.