María Corina Machado afirma que será la presidenta de Venezuela "cuando llegue el momento correcto"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

María Corina Machado se muestra más optimista que nunca tras su reunión con Donald Trump este jueves en la Casa Blanca. Tras entregarle su Premio Nobel al presidente estadounidense en señal de agradecimiento por la captura de Nicolás Maduro, la líder opositora tiene confianza en que se convertirá en la primera presidenta de Venezuela.

"Seré elegida presidenta"

En entrevista con Fox News, Machado fue consultada sobre si quiere ser presidenta de su país. Pese a que Trump no le había mostrado su respaldo para tal misión semanas atrás, señalando que "no tiene el respaldo ni el respeto de Venezuela", la opositora no dudó en decir que sí.

"Quiero servir a mi país, donde soy más útil. Recibí un mandato y lo tengo muy presente cada día. Ha implicado asumir enormes riesgos y pagar costos muy altos, no solo para mí, sino también para mi familia y mis hijos adolescentes", señaló.

Recordemos que Machado jugó un papel central dentro de la oposición: aunque no compitió directamente como candidata, apoyó al candidato presidencial Edmundo González Urutia, liderando esfuerzos de observación ciudadana electoral y movilización política, dado que este fue el verdadero ganador de las elecciones en Venezuela en 2024.

María Corina Machado en Fox News: "Cuando llegue el momento correcto, seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela". pic.twitter.com/S02DXmgfC4 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 16, 2026

En esa línea, la política venezolana consideró que "tiene una misión" y aseguró que ella y su equipo convertirán a Venezuela en esa "tierra de gracia", y aseguró que será elegida como presidenta "cuando llegue el momento oportuno". De ocurrir esto, María Corina Machado se convertiría en la primera presidenta mujer del país caribeño.

"Trump me dijo que realmente le importa la vida y el bienestar de Venezuela"

Durante una conferencia de prensa este 16 de enero, Machado destacó que el equipo del jefe de la Casa Blanca "ha arriesgado sus vidas, la de sus seres queridos y todo lo que tienen" durante el operativo militar aéreo en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.

Según la política, las fuerzas estadounidenses comparten "ese sueño de vivir en un país libre" y la "justicia del amor por nuestros hijos, nuestra patria y libertad".

"Ahora, enfrentamos un proceso muy delicado y complejo, y, como venezolanos, estamos sumamente agradecidos con el presidente Donald Trump, su equipo, su administración y el pueblo estadounidense, porque necesitaba mucha valentía para hacer lo que hizo", expresó.

La opositora reconoció que el histórico operativo que llevó a cabo el ejército de Estados Unidos al mando de Trump para capturar a Maduro, se ejecutó "de parte del pueblo estadounidense", pero que el mandatario también lo hizo porque "a él sí le importa el pueblo venezolano".