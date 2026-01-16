Trump agradece a María Corina Machado por entregarle medalla del Nobel de la Paz: "Un gesto maravilloso"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció públicamente tras recibir la medalla de Nobel de la Paz por parte de la opositora venezolana María Corina Machado, con quien se reunió este jueves 15 de enero en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero en Caracas, ambos líderes se reunieron en Washington para reafirmar la estima de parte y parte que se tienen, pese a que en un inicio el mandatario estadounidense no la consideró en el proceso de transición democrática, afirmando que no tiene el "apoyo y respeto" de sus connacionales.

Agradece entrega de la medalla de oro

Si bien es cierto que la reunión fue de carácter "privado", tras la misma, ambos personajes políticos dieron un "informe" de manera personal sobre lo conversado. En primer lugar, fue la lideresa venezolana, quien no solo aseveró que Trump está "comprometido con la libertad" de su país. Asimismo, mencionó que la entrega de la presea de oro fue "un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano".

"Le dije al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó", mencionó Machado a los periodistas luego del encuentro.

"Hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos el pueblo de Bolívar están devolviendo al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad", puntualizó.

Fiel a su estilo, el mandatario de los Estados Unidos agradeció públicamente, a través de su cuenta de Truth Social, la entrega de la distinción: "Ha sido un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas. María me ha entregado su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!"

¿Qué dice el Comité Noruego del Nobel?

Frente a polémica generada sobre si es válido o no la entrega del premio y medalla de Nobel de la Paz, desde el Comité Noruego del Nobel se encargaron de aclarar ambas figuras, validando el "gesto" que tuvo la lideresa sudamericana al jefe de Estado norteamericano.

A manera de antecedente, recuerda el caso de Dmitry Muratov, quien subastó su medalla de oro por más de 100 millones de dólares para apoyar a los refugiados de la guerra en Ucrania. Y que, la medalla exhibida en el Centro Nobel de la Paz en realidad está a "préstamo", puesto que, originalmente perteneció a Christian Lous Lange, el primer galardonado noruego del Premio de la Paz.

"Una vez que se anuncia un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es final y perdura por toda la eternidad. Una medalla puede cambiar de propietario, pero el título de laureado del Premio Nobel de la Paz no puede", mencionó la entidad.

The #NobelPeacePrize medal.



It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other's shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years.



Did... pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

De esta manera, el Centro Nobel validó lo actuado por María Corina Machado, quien "confirmó" la alianza con Donald Trump como parte de la recuperación de Venezuela tras la caída del principal líder del chavismo a inicios del 2026.