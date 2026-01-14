RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Frenan iniciativa

Senado de Estados Unidos bloquea ley que limitaba poderes de guerra de Donald Trump en Venezuela

La mayoría republicana, con apoyo del vicepresidente J. D. Vance, impidió que prosperara una resolución que obligaba al presidente a pedir autorización para nuevas acciones militares en Venezuela.

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/01/2026

El Senado de Estados Unidos vivió una jornada de alta tensión política al debatir una iniciativa que buscaba limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en relación con Venezuela.

La propuesta, impulsada por el demócrata Tim Kaine, pretendía obligar al mandatario a solicitar autorización del Congreso antes de ordenar nuevas operaciones militares en el país sudamericano.

La medida surgió tras la polémica operación del 3 de enero, cuando el Ejército estadounidense, siguiendo órdenes directas de Trump, capturó en Caracas al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladándolos a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico y terrorismo.

El hecho generó un debate constitucional sobre si se trató de una acción policial o un acto de guerra, ya que el presidente no pidió autorización legislativa.

Votación ajustada

La resolución sobre poderes de guerra necesitaba una mayoría simple de 51 votos para ser aprobada. Inicialmente, varios senadores republicanos —entre ellos Josh Hawley y Todd Young— se habían alineado con los demócratas y otros conservadores críticos de Trump.

Sin embargo, tras días de presiones de la Casa Blanca, ambos cambiaron su posición, dejando la votación empatada en 50-50. El desempate lo resolvió el vicepresidente J. D. Vance, quien votó en contra de la iniciativa, bloqueando así su avance.

Con ello, la mayoría republicana liderada por John Thune logró mantener el control y enviar un mensaje de respaldo al presidente.

Los senadores que se opusieron a la resolución sostuvieron que Estados Unidos no está "en guerra" con Venezuela, ya que no hay tropas desplegadas ni operaciones militares abiertas en el terreno. El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esta postura al asegurar que cualquier acción futura se realizará "de acuerdo con la Constitución".

Reacciones y tensiones

El bloqueo de la ley refleja las divisiones internas en el Partido Republicano, donde algunos senadores cuestionan los métodos de Trump. El presidente reaccionó con dureza en su red social Truth, advirtiendo que los legisladores que se aparten de la línea oficial "nunca jamás" deberían ser reelegidos.

El fracaso de la resolución sobre poderes de guerra confirma la capacidad de Trump para mantener el respaldo de la mayoría republicana en el Senado, pese a las fisuras internas.

La polémica operación en Caracas y el debate constitucional sobre los límites del poder presidencial seguirán marcando la agenda política en Washington, mientras Venezuela permanece en el centro de la disputa.

