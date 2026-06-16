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¿Quién es 'Petrica'?: El hombre que lideraría el Tren de Aragua tras la sombra de 'Niño Guerrero'

Tras la muerte del cabecilla del Tren de Aragua, Yohan José Romero, alias 'Petrica', emerge como posible sucesor para controlar la red transnacional de criminalidad y minería ilegal.

El liderazgo de la red criminal tendría un nuevo rostro.
El liderazgo de la red criminal tendría un nuevo rostro. (Composición Exitosa)

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 16/06/2026

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La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero', ha desatado una pugna por el control absoluto del Tren de Aragua. Ante este vacío, surge el nombre de Yohan José Romero, alias 'Petrica', como el principal candidato para liderar esta organización criminal transnacional.

El ascenso de un hombre bajo perfil

Aunque su nombre no figuraba tanto en la prensa, 'Petrica' es señalado por las autoridades como un colaborador clave de la organización. Su capacidad para manejar operaciones fuera de los radares le permitió consolidar su poder dentro de la estructura, ganando la confianza del fallecido líder.

Según InSight Crime, 'Johan Petrica' se dedicó los últimos años a comandar el Sindicato de Las Claritas, una organización vinculada a la minería ilegal de oro en el estado venezolano de Bolívar, una zona estratégica cercana a las fronteras con Brasil y Guyana.

Liderazgo del Tren de Aragua.
Liderazgo del Tren de Aragua.

Este perfil, enfocado en el control de recursos estratégicos, lo posiciona como el heredero natural de las finanzas criminales. La minería ilegal en Bolívar ha sido un motor financiero fundamental para la expansión de la banda hacia otros países, incluyendo la presencia de células en el continente.

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La influencia de 'Petrica' no se limita únicamente al territorio venezolano. Su rol como articulador dentro del grupo le permitió establecer conexiones directas con las diversas células que operan en el extranjero, facilitando la logística necesaria para el tráfico de migrantes y otras actividades delictivas internacionales.

Riesgos de una posible fragmentación interna

La desaparición física de 'Niño Guerrero' no garantiza una sucesión pacífica ni ordenada. Analistas advierten que la estructura del Tren de Aragua podría enfrentarse a graves disputas internas entre diferentes mandos regionales que ahora buscan el control de las economías ilícitas más lucrativas.

PETRICA
Orden de captura para el presunto líder del Tren de Aragua.

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La organización opera actualmente mediante células distribuidas en varios países, lo que aumenta el peligro de una fragmentación violenta. Cada facción regional podría intentar aprovechar este vacío de liderazgo para independizarse o imponer su propia autoridad, lo que desestabilizaría las operaciones criminales en la región.

La incertidumbre sobre el futuro del grupo criminal mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad en Sudamérica. La transición de poder tras la muerte de 'Niño Guerrero' definirá si 'Petrica' logra consolidar un nuevo liderazgo o si la criminalidad transnacional derivará en múltiples focos de violencia.

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