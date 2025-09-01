Nicolás Maduro advierte a EE.UU.: "Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada"

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con la prensa internacional en Caracas, este lunes 1 de septiembre. En dicho evento, anunció que su país está preparado para la "lucha armada" y advirtió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que el secretario de Estado, Marco Rubio, "quiere manchar sus manos con sangre".

La advertencia de Nicolás Maduro

Los comentarios del mandatario venezolano se dan en un momento en el que el Gobierno de los Estados Unidos se dispone a reforzar, esta semana, su fuerza marítima cerca de aguas venezolanas con el objetivo de combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. Al respecto, Maduro calificó el despliegue estadounidense como "la más grande amenaza" de Sudamérica.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. Ocho barcos militares con mil 200 mísiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta", manifestó el mandatario en primera instancia".

Seguidamente, sostuvo que "ante la máxima presión militar" Venezuela ha declarado la máxima preparación para la defensa del país. Además, aseveró que si de ser amenazada la nación pasaría al período de lucha armada.

"Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela (...) jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo", acotó Maduro.

Amenaza a Donald Trump

Asimismo, Nicolás Maduro se dirigió directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtiéndole que el secretario de Estado, Marco Rubio, "quiere manchar sus manos con sangre".

"Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre sudamericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido Trump se manche de sangre por los siglos de los siglos", expresó Nicolás Maduro.

En tal sentido, añadió que de desatarse una guerra esta sería en todo el continente. "Contra una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente, le quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump", indicó.

De este modo, Nicolás Maduro lanzó una contundente advertencia a el Gobierno de los Estados Unidos afirmando que sí su país se ve agredido pasarán inmediatamente al período de lucha armada.