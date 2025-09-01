Avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea sufrió presunto ataque de interferencia rusa

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se vio obligada a realizar un aterrizaje forzoso en la ciudad búlgara de Plovdiv empleando mapas en papel en lugar de los sistemas habituales de navegación por GPS. La causa sería una clara interferencia en el sistema de navegación,

Presunto ataque proveniente de Rusia

La Comisión Europea indicó que habrían recibido información de las autoridades búlgaras que indicaría que todo se trataría se una flagrante interferencia llevada a cabo por Rusia.

"Podemos confirmar que, efectivamente hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes en Bulgaria. Las autoridades búlgaras nos han informado que sospechan que esto se debió a una interferencia flagrante de Rusia", declaró la portavoz de la Comisión Europea.

Asimismo, la portavoz señaló que el compromiso de aumentar las capacidades de defensa y apoyo hacia Ucrania siguen en pie y que al contrario serán más fuertes que nunca. Además no dudo en señalar que las intimidaciones por parte de Rusia son comportamientos habituales que tiene aquella nación.

"Por supuesto, somos conscientes a las amenazas e intimidaciones que son habituales y que forman parte del comportamiento hostil de Rusia. Por supuesto, esto no hará mas que reforzar aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar las capacidades de defensa y el apoyo a Ucrania", señaló.

Retos y urgencia de la misión

En ese sentido, resaltó la importancia que conlleva la misión de la Comisión Europea al arribar en los países miembros de primera línea puesto que gracias al incidente se pudo visibilizar la urgencia de la misión. Además, que lograron observar los retos diarios que plantean las amenazas de Rusia.

"Este incidente subraya la urgencia de la misión que la presidenta está llevando a cabo estos días en los Estados miembros de primera línea. Allí ha visto de primera mano los retos diarios que plantean las amenazas procedentes de Rusia y sus aliados", indicó.

Por otro lado, las interferencias de GPS que causan interrupciones en los vuelos y el tráfico marítimo han sido durante mucho tiempo una de las herramientas del arsenal bélico híbrido ruso. Las autoridades de los países escandinavos y bálticos han firmado reiteradamente que Rusia ha estado interfiriendo regularmente la señal de GPS.

Además, la portavoz señaló que el Kremlin por su parte no ha respondido a las acusaciones sobre los presuntos ataques de interferencia al avión de Ursula Von der Leyen. Este ataque ocurre en momentos en que Rusia sigue con su campaña bélica en Ucrania, pese a los acercamientos que ha intentado Donald Trump y la Unión Europea.