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Crisis energética

Evo Morales amenaza con tomar una planta eléctrica en Bolivia si persisten los apagones en su bastión

El exmandatario advirtió con tomar una plante eléctrica en el Trópico de Cochabamba ante constantes cortes de energía. El gobierno boliviano respondió que protegerá la infraestructura estratégica.

Morales amenaza central ante constantes apagones.
Morales amenaza central ante constantes apagones. (Composición Exitosa)

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 23/06/2026

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La crisis política y social en Bolivia escala tras la advertencia del exmandatario Evo Morales, quien amenazó con tomar una planta eléctrica en el Trópico de Cochabamba. Ante la frecuencia de apagones en su bastión, el Gobierno boliviano ha calificado esta postura como un grave acto.

Conflicto por cortes energéticos

El exlíder boliviano realizó estas declaraciones durante una reunión con sindicatos cocaleros en Shinahota. Morales sostuvo que los constantes cortes de luz no son fallas técnicas, sino que forman parte de una supuesta política de castigo dirigida específicamente contra su región política, afectando el bienestar.

"Si otra vez nos cortan, nos movilizamos, tomamos una planta de energía eléctrica y la administramos para que nunca nos falte energía. Está en nuestro territorio, aquí tenemos ingenieros, electricistas, administradores preparados para asumir el control total de estas instalaciones estratégicas de manera totalmente inmediata", declaró el expresidente.

Las interrupciones del servicio afectaron gravemente a municipios clave durante el último mes. Morales argumentó que los ciudadanos merecen un servicio eficiente, denunciando que las fallas perjudican a comerciantes. Considera que este escenario es una medida abusiva que debe detenerse de inmediato para evitar mayores problemas.

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Dichas fallas energéticas han generado un malestar creciente entre los sectores productivos de Cochabamba. Los habitantes del Trópico denuncian que la falta de electricidad paraliza sus actividades económicas diarias, provocando pérdidas considerables en la comercialización de productos agrícolas y dificultando las labores académicas de los estudiantes locales.

Respuesta gubernamental y crisis

El Gobierno respondió contundentemente ante las advertencias. Voceros presidenciales rechazaron cualquier intento de tomar infraestructuras estatales, asegurando que garantizarán el funcionamiento del servicio y no permitirán que ninguna figura política desafíe el orden legal. Se han desplegado fuerzas de seguridad para proteger las plantas estratégicas nacionales.

Este cruce ocurre tras semanas de gran inestabilidad. El Gobierno, que recientemente superó bloqueos de carreteras mediante un estado de excepción, mantiene una vigilancia estricta en instalaciones críticas. La situación genera profunda preocupación, ya que el control de servicios básicos se suma a las tensiones políticas.

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Imagen nocturna de varias personas alrededor de una fogata hecha con neumáticos encendidos, que ilumina un área oscura
Residentes del bastión viven en fogatas.

Los analistas advierten que la crisis social dejará secuelas difíciles de reparar en el tejido nacional. Las pérdidas económicas derivadas de los recientes bloqueos son significativas, afectando el comercio y la producción. La reconfiguración de las fuerzas políticas entre el Gobierno y la oposición es fundamental.

Además, el Ejecutivo ha señalado que las interrupciones se deben estrictamente a problemas técnicos y labores de mantenimiento necesarias. Las autoridades instan a la población a mantener la calma y evitar seguir discursos que inciten a la violencia o a la toma de bienes públicos estratégicos.

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