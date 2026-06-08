Mundial 2026: Estados Unidos deportó al mejor árbitro de África designado por la FIFA pese a contar con documentos

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un hecho insólito sacudió la antesala del Mundial 2026: el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor juez de África y seleccionado por la FIFA para dirigir en la fase final del torneo, fue deportado al intentar ingresar a Estados Unidos.

La noticia generó sorpresa y preocupación en la comunidad futbolística internacional, pues se trataba de un nombramiento histórico: Artan iba a convertirse en el primer árbitro somalí en participar en una Copa del Mundo.

La decisión de las autoridades

Según informó el asesor del Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia, Ciise Aden Abshir, Artan disponía de un visado en regla, pero aun así se le negó la entrada en territorio estadounidense.

Las autoridades no han explicado las razones de la medida, aunque se recuerda que Somalia figura entre los países sujetos a restricciones migratorias impuestas por el gobierno de Donald Trump.

Reacciones desde Somalia

Abshir lamentó la decisión y la calificó como un golpe al espíritu del fútbol. "Negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play", declaró. El ex capitán de la selección somalí añadió que la comunidad internacional debería respaldar al árbitro en este momento difícil.

Trayectoria y reconocimiento

Con 34 años, Artan es árbitro FIFA desde 2018 y ha dirigido partidos de la Copa Africana de Naciones y de la Liga de Campeones de la CAF. En 2025 fue distinguido como el mejor árbitro del continente por la Confederación Africana de Fútbol. Su designación para el Mundial era vista como un reconocimiento a su ascendente carrera y un símbolo de inclusión para el arbitraje africano.

La medida se produce en un marco de tensión diplomática. A finales de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump calificó a Somalia como un "país podrido" y anunció su intención de poner fin al estatus especial que protege a los ciudadanos somalíes de la expulsión. Este antecedente refuerza la hipótesis de que la negativa a Artan responde más a criterios políticos que deportivos.

Omar Abdulkadir Artan premiado en los CAF Awards 2025

La deportación de Omar Abdulkadir Artan no solo priva al Mundial de un árbitro de élite, sino que también pone en discusión la relación entre política y deporte. La FIFA aún no se ha pronunciado oficialmente, pero la ausencia del juez somalí representa un duro golpe para la diversidad y el reconocimiento del arbitraje africano en la máxima cita del fútbol.

En un torneo que busca ser inclusivo y global, la decisión de Estados Unidos deja un vacío y una polémica que marcará el inicio del Mundial 2026.