Papa León XIV celebró la eucaristía en el hospital Gemelli a menos de 24 horas de haber sido diagnosticado con cárcel pulmonar

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A menos de 24 horas de haber sido operado y en donde se le diagnosticó un cáncer pulmonar, el papa León XIV dio señales positivas en su proceso postoperatorio, debido que en el hospital Gemelli celebró la eucaristía.

Es importante mencionar que, en la mañana de este miércoles 14 de octubre, el sumo pontífice fue sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, previstos tras la intervención. Además, el Vaticano informó que sus valores se encuentran dentro de los parámetros esperados y que el santo padre ha realizado fisioterapia respiratoria y caminado en su habitación, además de retomar a su alimentación regular.

Sumo pontífice realiza actividades cotidianas con el deseo de venir a Sudamérica

Sobre la actividad eclesiástica llevada a cabo por León XIV en el nosocomio ubicado en Roma, fue el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien brindó más detalles de lo realizado por el pontícife.

El Papa León XIV ha concelebrado Misa en el Hospital Gemelli. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha confirmado que el Santo Padre ha concelebrado la Eucaristía en una sala habilitada para la ocasión en la décima planta del Hospital Gemelli, donde permanece ingresado tras su operación. La capilla de esta planta se encuentra actualmente en obras de restauración. #OremosPorLeónXIV — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 14, 2026

En ese sentido, reveló que Robert Prevost ha concelebrado la eucaristía en una sala habilitada para la ocasión, puesto que, la capilla del policlínico se encuentra en restauración. Vale mencionar que, el papa estaría internado -en un principio- hasta el martes 20 de octubre, no descartándose que pueda extenderse este período, según su evolución.

La misma autoridad de la Santa Sede anunció que el santo padre mantiene "el deseo" de viajar a Argentina, Uruguay y Perú en noviembre próximo. "Hemos escuchado las palabras del papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir", dijo Bruni.

En declaraciones a la prensa este miércoles 14 de octubre, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede habló sobre el "deseo" del Papa León XIV de mantener su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, programado para inicios de noviembre de este año. "Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir", dijo Bruni. Sigue la cobertura de la noticia en https://t.co/NlWW7lurZt — EWTN News Español (@aciprensa) October 14, 2026

Políticos de diferentes partes del mundo se unen en oración

El estado de salud del papa León XIV no ha pasado desapercibido en todo el mundo. En el Perú, la presidenta Keiko Fujimori encomendó su sanación al Señor de los Milagros; asimismo, señaló que todos los preparativos para su llegada prevista a Lima, Callao, Cajamarca, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, siguen en pie.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., se pronunció a través de su cuenta de "X" para enviar un mensaje de solidaridad hacia el sumo pontífice. "Que el Señor le dé fuerza y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que cuidan al santo padre", menciona su pronunciamiento.

Desde Argentina, uno de los países que el papa León XIV agendó visitar, no fueron ajenos ante esta situación. El vocero presidencial, Adrián Ravier, transmitió el "afecto y acompañamiento" de todos los argentinos, con la finalidad de que el pontífice reanude sus actividades muy pronto.

"Desde el Gobierno Nacional recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos al santo padre una pronta y completa recuperación", expresó.

Las siguientes semanas serán claves para conocer los avances de su salud y el tratamiento oncológico a realizar. Miles de files se mantienen a la expectativa.