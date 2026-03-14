Ministro de Defensa israelí afirmó que la guerra contra Irán entró en "su fase decisiva"

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La guerra en Medio Oriente entró este sábado en su tercera semana y atraviesa una escalada militar fuerte en el que los bombardeos entre Estados Unidos e Israel contra Irá, y viceversa, no cesan inclusive otros países del golfo Pérsico se han visto también afectados. Ahora, desde territorio israelí se afirmó que la guerra contra los iraníes entra en "su fase decisiva".

La guerra contra Irán entra en "su fase decisiva"

Este 14 de marzo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha intensificado y que se está entrando a una fase determinante que perdurará el tiempo que sea necesario, así lo dio a conocer el reconocido AFP.

"Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (de Irán) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní", declaró el funcionario israelí, Israel Katz en un mensaje que fue televisado.

En tal sentido, la autoridad estatal de Israel agregó que en medio de este conflicto "solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida" con el objetivo de que el régimen pueda ser "derrocado" y salven a su país.

Felicita a Donald Trump por ataque a la isla petrolera de Kharg

Además, Israel Katz extendió sus felicitaciones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el ataque que realizó, durante la noche del último viernes, a las instalaciones petroleras de la isla de Kharg.

"Es la respuesta adecuada a los campos de minas en el estrecho de Ormuz y a los intentos de chantaje del régimen terrorista iraní (...) La Fuerza Aérea israelí también lleva a cabo una oleada de potentes ataques contra Teherán y todo Irán", expresó el ministro de Defensa de Israel.

En tal sentido, acusó a Irámn de dedicarse "al terrorismo regional y mundial, así como al chantaje para disuadir a Israel y a Estados Unidos de continuar su campaña".

Irán se pronuncia tras ataque a instalaciones petroleras de la isla de Kharg

Este sábado, las autoridades iraníes se pronunciaron tras el ataque norteamericano perpetrado contra las instalaciones petroleras de la isla de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. Al respecto aseguraron que se encuentran "intactas" y que la exportación de crudo se mantiene "plenamente operativa".

Por su parte, el vicegobernador político de la provincia de Bushehr, Ehsan Yahanian, precisó en declaraciones a la agencia Tasnim que, pese al bombardeo "enemigo", el proceso de exportación de petróleo continúa sin interrupciones y las actividades de las empresas presentes operan con normalidad.

En un contexto que se vuelve cada vez más álgido en Medio Oriente tras la guerra destacada entre Estado Unidos e Israel contra Irán, el ministro de Defensa isarelí afirmó que el conflicto ha entrado en "su fase decisiva".