Australia: Ciclón Narelle tiñe el cielo de rojo intenso y causa temor en la población

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los residentes de localidades como Exmouth, Shark Bay y Denham en Australia experimentaron la auténtica incertidumbre cuando, al cabo de pocos minutos, el día dejaba paso a un brillo rojo-anaranjado intenso. La circunstancia era tal que la visibilidad del entorno sería casi igual a cero, transformando este en un paisaje nada reconocible. Este extraño suceso, claramente inquietante para los que lo presenciaron, pero con una causa científica asociada a la fuerza de la naturaleza.

Polvo de hierro y vientos huracanados

Al respecto, especialistas explicaron que la combinación del polvo suspendido con las densas nubes y la humedad alteró la forma en que se dispersa la luz. Este proceso físico retiene las longitudes de onda cortas de la luz (colores fríos) y permite que solo dominen las longitudes de onda más largas, correspondientes a la gama de los rojizos. El resultado fue una atmósfera que algunos residentes locales no dudaron en calificar como algo que "no parecía real".

Más allá del impresionante aspecto visual, el paso del ciclón Narelle, que impactó la costa como un sistema de categoría tres, dejó una estela de destrucción a su paso por el territorio australiano. Estas estuvieron acompañadas de ráfagas de viento que superaron los 190 km/h, provocando cortes masivos de energía y daños considerables.

'INCREDIBLY EERIE': The sky turns blood-red over parts of Western Australia as a tropical cyclone triggered massive dust storms in the area.



Residents said the thick, dusty air turned daylight to darkness with visibility dropping to near zero. pic.twitter.com/Xgnln5uy7i — Fox News (@FoxNews) March 29, 2026

Exmouth, la zona más golpeada por el desastre

Según reportó Infobae, la localidad de Exmouth resultó ser una de las más afectadas por la furia del ciclón. El municipio se quedó sin electricidad, agua potable ni servicios de comunicación durante la peor parte del evento. Los servicios de emergencia informaron sobre daños en viviendas particulares, estaciones de servicio y en el aeropuerto de Learmonth. Las tareas de recuperación se anticipan complejas debido a la magnitud de los destrozos.

El sector agrícola también sufrió un duro revés, especialmente las plantaciones de plátano cerca de Carnarvon. Los productores locales temen haber perdido la totalidad de sus cosechas debido a la violencia de los vientos, lo que obligaría a reiniciar la siembra desde cero. El ciclón Narelle sorprendió no solo por su impacto visual con el cielo rojo en Australia, sino también por su inusual trayectoria de más de 5,500 kilómetros desde Queensland.

Este evento meteorológico extremo, que transformó el entorno y la vida cotidiana, quedará en la memoria de los habitantes de Australia Occidental. La coincidencia poco frecuente de factores atmosféricos creó un escenario donde el polvo y el óxido de hierro pintaron un paisaje inolvidable ante el avance del ciclón Narelle.