Taxista iba a recoger a un cliente en un motel, pero descubre que era el amante de su esposa

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

¡Infraganti! Lo que parecía ser un servicio de taxi como cualquier otro terminó convirtiéndose en un momento que el taxista jamás imaginó. Al llegar al motel para recoger a un cliente habitual, descubrió que se trataba del amante de su esposa.

Taxista descubrió al amante de su esposa: historia viral

Una historia que parece sacada de una película viene generando reacciones en las redes sociales. Un taxista originario de la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, aceptó un servicio para recoger a un cliente, que ya le había realizado varios viajes con anterioridad.

De acuerdo a su relato, él no dudó en emprender el viaje hasta la ubicación que le mandó el pasajero: un motel ubicado en una zona alejada de la ciudad, sin imaginar que aquel recorrido terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos de su vida.

Estaba motivado por la buena paga que recibiría, pero al llegar al motel descubrió que el pasajero al que debía trasladar salía del establecimiento acompañado de una mujer: ¡nada más ni nada menos que su propia esposa!

"Cuando yo entro al motel, sale él con la mujer. Mi gente, ¿quién creen que era? Mi mujer. (...) Cosas de la vida, la mujer que yo tenía en mi casa aparece ahí", narra el taxista en el video.

¿Cuál fue la reacción del taxista tras la presunta infidelidad?

La historia rápidamente despertó la curiosidad de los internautas, especialmente por la particular coincidencia que llevó al taxista hasta aquel establecimiento y saber cuál fue su reacción por la presunta infidelidad de su esposa.

El conductor del taxi sostuvo que pese a ver la traición de su esposa, tomó la decisión de no bajarse del auto ni protagonizar un escándalo. Lejos de reclamarle, mantuvo la cordura y, según precisó en el video subido en X, optó por "comportase como un varón".

"No es fácil ver a la mujer que una tiene saliendo con otro de un lugar de esos, pero me comporté como un varón. No ofendí a nadie, no ofendí al cliente ni a ella, simplemente los bajé al lugar que decían que los llevara", expresó. Finalmente, sostuvo que al llegar a casa rompió en llanto por la infidelidad de su pareja, pero tienen en claro que no sufrirá más por alguien "que no vale la pena".

¡Una carrera que jamás olvidará! Taxista sampedrano encuentra a su esposa saliendo de un motel con un cliente 🚕😯

Video cortesía. pic.twitter.com/1rPvdrEMZB — Diario Tiempo de Honduras (@TiempoHonduras) November 3, 2026

Reacción al video del taxista en redes sociales

Como era de esperarse, el video compartido por @TiempoHonduras se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios. Algunos usuarios en redes no pudieron evitar comparar el caso con la canción "Historia de taxi" de Ricardo Arjona, mientras que otros cuestionaron a la mujer por engañar a su pareja y quebrar por completo la confianza en su relación.

La historia del taxista que acudió a recoger a un pasajero en un motel y terminó descubriendo la aparente infidelida de su esposa continúa despertando curiosidad en las redes sociales.